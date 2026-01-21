歴代「たまごっち」が大集結！グルメからお墓まで「たまごっち」あるあるが凝縮！
1996年に発売された携帯型デジタルペット「たまごっち」が30周年を迎え、都内でイベントが開かれています。
キャラクター育成ゲームでおなじみのたまごっち！いま、東京・六本木で30周年を記念したイベントが開かれています。
人気キャラクターに会える部屋をはじめ、見た目もかわいいグルメまで、「たまごっち」の世界を堪能できます！
たまごっち歴 30年
「帰りたくない！」
「帰りたくない！住みたい」
「たまごっち」というと…
記者
「死んじゃった…大事に育てていたのに」
お世話をしないと死んでしまいますよね。なんと会場にはお墓まで！さらに壁には…
たまごっち歴 約4年
「『放置されすぎた』やったことあります。『おかしをたべすぎて肌荒れ』、おもしろいと思いました」
たまごっちを死なせてしまった人が胸を痛める「あるある」が書かれていました。
たまごっち歴 30年
「拝みました。拝んで写真を撮って、『ごめんね』って」
たまごっち歴 約20年
「学校に行っている間に死んじゃうみたいな。帰ってきてから『しょぼん』」
大たまごっち展は、来月2日まで開催しています！