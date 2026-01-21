美容家の君島十和子（59）が、すっぴんからセルフメイクをする動画を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】君島十和子のすっぴん→メイク後ビフォーアフター

君島はこれまでもInstagramで、ジョギングに励む様子や栄養を意識した手料理、「一族で美しい」と話題になった母や妹らと写る家族ショットなど、プライベートの様子を発信してきた。

2024年12月の投稿ではモーニングルーティンを紹介し、短時間でも毎日続けているストレッチや朝食をとる姿も公開。「完璧過ぎてうっとりしちゃいます」「お手本にしたいです」と、絶賛の声が寄せられていた。

すっぴんからセルフメイクする動画に反響

2026年1月20日の更新では、「久しぶりにノーメイクからの動画です。眉は4つのアイテムを使ってみました。チーク＆リップは1本で2役です」とコメントし、すっぴんからセルフメイクする動画を公開。

君島の投稿には、「すっぴんもお美しい。いつも可愛らしくて憧れます」「参考になります！本当に桃のようなお肌」「30代にしか見えなさ過ぎます。永遠のプリンセスです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）