¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼UT¡×¥¥Ã¥º¿·ºî¤¬3·î²¼½ÜÅÐ¾ì¡ª½Õ¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¡õUV¥«¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤â
¿Æ»Ò¤Ç¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢2026Ç¯3·î²¼½Ü¤Ë¥¥Ã¥º¸þ¤±¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û3·î²¼½ÜÈ¯Çä¥¥Ã¥º¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä UT¡×¡ÖUV¥«¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡×Á´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPEANUTS SUNNY DAY¡×¡£¤è¤¯À²¤ì¤¿¶õ¤Î²¼¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¡¹¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¥¬¡¼¥ë¥ºUTÁ´4¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÖGIRLS ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä UT¡¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¡×(990±ß)¤Ï¡¢¥³¥Ã¥È¥ó100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£¥«¥é¡¼¤ÏÁ´4¿§¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÀÖ¤¤¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°ìËç¡£º¸Âµ¤Ë¤Ï¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥×¥ê¥ó¥ÈÆþ¤ê¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼»Ñ¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¯²Æµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤½¤¦¤À¡£
½Õ¤é¤·¤¤Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¿²¤½¤Ù¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥Þ¥ê¥óÉ÷¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï100¡Á160¥»¥ó¥Á¤Þ¤Ç10¥»¥ó¥Á¹ï¤ß¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢100¥»¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡£
¢£»ç³°ÀþÂÐºö¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡ªUV¥«¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×Á´3¿§
¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä UV¥«¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¡×(1500±ß)¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤UV¥«¥Ã¥È»ÅÍÍ¡£¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥¸¥ç¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¿²¤½¤Ù¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë»É¤·¤å¤¦¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£UT¤È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Æ±¤¸¤¯3·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î¿·ºîUT¤âÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¿Æ»Ò¤Ç¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼UT¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢½Õ¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
