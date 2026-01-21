山梨県で「冬に行きたい滝」ランキング！ 2位「白糸の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
冷え込みが厳しくなるにつれ、自然が生み出す造形美はより際立ってきます。凍りついた滝が見せる白と透明の世界は、ほかの季節では決して味わえない特別な風景です。
All About ニュース編集部では、2026年1月7〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「冬に行きたい滝（中部地方）に関するアンケート」を実施しました。その中から、山梨県で「冬に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「雪景色と滝のコントラストが美しそうだからです」（40代女性／青森県）、「富士山の湧き水が透明感があり美しく、周辺の観光地に行くにも便利だから」（20代男性／愛知県）、「一つの岩場に何本もの白糸のような滝が圧巻だから」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※遊歩道は12月1日〜4月下旬まで冬季閉鎖となります（積雪等の状況により前後する可能性あり）。
回答者からは「5段階に流れ落ちる滝がアーティスティックだから」（30代女性／神奈川県）、「厳冬期には滝や岩が凍結し、連なる氷瀑が現れ、雪と氷が織り成す造形美に圧倒される冬限定の神秘的景観になるから」（40代男性／静岡県）、「岩盤を削りながら何万年もかけて作られた階段状の滝。自分と地形だけが残されたような没入感を味わえる」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：白糸の滝／42票2位にランクインしたのは、富士宮市にある「白糸の滝」です。岩の間を縫い、繊細なカーテンのように流れ落ちる様子は、冬の澄み切った空気の中でより透明感を増します。雪が降り積もる日には、周囲の白銀の世界と清流が溶け合い、静寂に満ちた神秘的な光景が広がります。
1位：七ツ釜五段の滝／47票1位に輝いたのは、山梨市にある西沢渓谷を代表する「七ツ釜五段の滝」です。「日本の滝百選」にも選ばれているこの滝は、五段に重なる滝の造形美が圧巻です。冬には、渓谷全体が凍りつき、巨大なつららや氷瀑が現れることがあり、その迫力は夏とは全く異なる、厳しくも美しい自然の力を感じさせます。
