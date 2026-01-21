JR東日本新潟支社は大雪が見込まれるため、22日（木）23日（金）に在来線で運転取りやめが発生すると発表しました。



【1月22日（木）】

■上越線

水上（群馬）～小出：始発から12時頃まで上下線で運転見合わせ

北越急行線の列車を含む

小出～長岡：始発から10時30分頃まで上下線で運転見合わせ



また、22日夜も予定されています

六日町～長岡：21時頃から上下線で全ての列車の運転を取りやめ





■飯山線戸狩野沢温泉（長野）～越後川口：終日、運転取りやめ■只見線会津川口（福島）～小出：終日、運転取りやめ【1月23日（金）】■信越本線柏崎～長岡：始発から12時頃まで上下線で運転を見合わせ特急しらゆき1～4号は全区間運休■上越線六日町～長岡：始発から12時頃まで上下線で運転見合わせ■飯山線森宮野原（長野）～越後川口：始発から13時30分頃まで上下線で運転取りやめ■只見線只見（福島）～小出：終日、運転取りやめこのほか、JR西日本は1月22日（木）の大糸線・南小谷（長野）～糸魚川について、始発から夕方までの普通列車・上下13本の運転取りやめを発表しています。上越地方を走る「えちごトキめき鉄道」は1月22日（木）は18時以降で計画運休が発生するとしています。