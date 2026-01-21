【大雪の見込み】22日（木）、23日（金）に運転取りやめる在来線《新潟》
JR東日本新潟支社は大雪が見込まれるため、22日（木）23日（金）に在来線で運転取りやめが発生すると発表しました。
【1月22日（木）】
■上越線
水上（群馬）～小出：始発から12時頃まで上下線で運転見合わせ
北越急行線の列車を含む
小出～長岡：始発から10時30分頃まで上下線で運転見合わせ
また、22日夜も予定されています
六日町～長岡：21時頃から上下線で全ての列車の運転を取りやめ
戸狩野沢温泉（長野）～越後川口：終日、運転取りやめ
■只見線
会津川口（福島）～小出：終日、運転取りやめ
【1月23日（金）】
■信越本線
柏崎～長岡：始発から12時頃まで上下線で運転を見合わせ
特急しらゆき1～4号は全区間運休
■上越線
六日町～長岡：始発から12時頃まで上下線で運転見合わせ
■飯山線
森宮野原（長野）～越後川口：始発から13時30分頃まで上下線で運転取りやめ
■只見線
只見（福島）～小出：終日、運転取りやめ
このほか、JR西日本は1月22日（木）の大糸線・南小谷（長野）～糸魚川について、始発から夕方までの普通列車・上下13本の運転取りやめを発表しています。
上越地方を走る「えちごトキめき鉄道」は1月22日（木）は18時以降で計画運休が発生するとしています。