見た目がかわいいと思う「東京都のお土産」ランキング！ 2位「東京名菓ひよ子」を抑えた1位は？【2026年調査】
最近は味の良さはもちろんのこと、思わず写真に収めたくなるようなデザイン性の高い手土産が注目を集めています。誰かに教えたくなるような、愛らしいビジュアルが魅力の品々を厳選しました。
All About ニュース編集部では、2025年1月9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「東京都のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ひよこの姿がレトロで可愛い」（50代女性／宮城県）、「ひよこの形をした愛らしい見た目で、長年愛され続けている定番の和菓子。丸みを帯びたフォルムと黄色い焼き色が可愛らしく、手のひらサイズで持ちやすい。中の白餡も上品な甘さで、見た目と味のバランスが絶妙」（60代男性／大阪府）、「ひよこの形そのものがかわいらしく東京土産として長く親しまれている安心感があります。並べると愛嬌があり世代を問わず喜ばれる見た目だと思います」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「様々なキャラクターとコラボレーションをしたりしており、シンプルでももちろん、キャラクターもかわいいため」（30代女性／埼玉県）、「バナナの形をしたお菓子は可愛い見た目や独特の食感を楽しむことができます」（60代男性／神奈川県）、「ぽってりとした形をしており可愛いから」（20代女性／岡山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年1月9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「東京都のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：東京名菓ひよ子（東京ひよ子）／68票2位は、100年以上愛され続けるロングセラー「東京名菓ひよ子」です。ふっくらとしたひよこの形は、見る人をほっこりさせる不思議な魅力があります。上を向いたつぶらな瞳の表情がかわいらしく、食べるのをためらってしまうほど。東京を代表するお土産の王道といえます。
回答者からは「ひよこの姿がレトロで可愛い」（50代女性／宮城県）、「ひよこの形をした愛らしい見た目で、長年愛され続けている定番の和菓子。丸みを帯びたフォルムと黄色い焼き色が可愛らしく、手のひらサイズで持ちやすい。中の白餡も上品な甘さで、見た目と味のバランスが絶妙」（60代男性／大阪府）、「ひよこの形そのものがかわいらしく東京土産として長く親しまれている安心感があります。並べると愛嬌があり世代を問わず喜ばれる見た目だと思います」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：東京ばな奈「見ぃつけたっ」（東京ばな奈ワールド）／87票1位は、東京土産の定番中の定番「東京ばな奈」でした。バナナの形をしたふわふわのスポンジケーキに、トロンとしたバナナカスタードクリームが入った一品。アニマル柄、ハート柄といった期間限定のかわいいバリエーションも人気の秘密です。
回答者からは「様々なキャラクターとコラボレーションをしたりしており、シンプルでももちろん、キャラクターもかわいいため」（30代女性／埼玉県）、「バナナの形をしたお菓子は可愛い見た目や独特の食感を楽しむことができます」（60代男性／神奈川県）、「ぽってりとした形をしており可愛いから」（20代女性／岡山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)