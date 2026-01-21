13歳差！ お笑い芸人の美人妻、産後の顔出し家族ショット公開「ママとパパの顔になっている」「美しいお顔」
タレントの松嶋初音さんは1月18日、自身のInstagramを更新。ほほ笑ましい家族ショットを公開しました。
【写真】松嶋初音＆夫＆娘の家族ショット
コメントでは、「ちーちゃい美しいお顔」「ママとパパの顔になっている」「3人ともかわいいぃ〜です」「やついさんに目が似てる!?とにかく可愛いです」「みんないいお顔してる」「お二人に似ている感じ、本当にかわいいですね」「可愛いと言うしか無いねぇ〜」「寝ているお顔パパさんにそっくりに見えます」などの声が上がりました。
無事出産致しました事をご報告させて頂きます。お陰様で母子ともに健康です」と出産を報告していました。今後も家族ショットが見られるのを楽しみにしたいですね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「可愛いと言うしか無いねぇ〜」「あの日からもう10日以上経ってるなんて信じられないな〜」とつづり、夫でお笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうさん、赤ちゃんとのスリーショットを1枚載せている松嶋さん。夫婦は顔と体を寄せ合い、とても幸せそうな雰囲気です。「毎日があっという間だ〜！」と感想をつづり、「#産後 #出産直後」とハッシュタグも添えています。
「2026年1月5日8時23分に第1子を 無事出産」松嶋さんは、2025年11月14日の投稿で妊娠を報告。2026年1月6日には「2026年1月5日8時23分に第1子を
無事出産致しました事をご報告させて頂きます。お陰様で母子ともに健康です」と出産を報告していました。今後も家族ショットが見られるのを楽しみにしたいですね。
