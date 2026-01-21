「新たなレックス」内装ドレスアップがスゴい！

スバルのラインナップにおいて、最も身近で扱いやすいSUVとして親しまれているのが「REX（レックス）」です。

全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmという5ナンバー枠に収まるコンパクトなボディサイズは、日本の狭い道路事情に最適。さらに最小回転半径5.0mという優れた小回り性能を兼ね備えており、運転に自信がない人から、機動力を求めるアウトドア派まで、幅広い層から支持を集めています。

【画像】超カッコいい！ これが青く光る「“ちいさい”四駆SUV」です！（30枚以上）

ダイハツ「ロッキー」のOEM供給を受けることで誕生したレックスは、トヨタ「ライズ」を兄弟車に持ちながらも、スバル最小のSUVとして独自のポジションを築いてきました。

そんなレックスに、ファン待望の大きな進化がもたらされました。2025年10月16日、スバルはレックスに初となる「4WDモデル」を追加設定したと発表したのです。

これまでは1.2リッターガソリン車とハイブリッド車の2種類が用意されていましたが、いずれも駆動方式は2WD（前輪駆動）のみ。

スバルが得意とするSUVカテゴリーにおいて、よりタフな走りを求めるユーザーの声に応える形で、待望の4輪駆動仕様がラインナップに加わりました。

新設定された4WDモデルの心臓部には、専用の1リッター直列3気筒ターボエンジンを搭載。最高出力98馬力、最大トルク140Nmを発揮するこのエンジンは、小排気量ながらもターボによる力強いトルクが特徴です。

発進時の加速はもちろん、追い越しや高速道路での合流、勾配のきつい坂道など、あらゆる走行シーンにおいてストレスのない余裕ある走りを提供します。

これに組み合わされる4WDシステム「ダイナミックトルクコントロール4WD」は、走行状況や路面状態に応じて前後輪の駆動力を電子制御で最適に配分するもので、通常時は2WDで走行して燃費を稼ぎ、滑りやすい路面やコーナリング時には後輪へ適切なトルクを伝えることで、安定感のある走りを実現します。

外観についても、4WDモデルらしい精悍なエッセンスが加えられています。足元には切削加工とブラック塗装を組み合わせたスタイリッシュな17インチアルミホイールを採用し、コンパクトながらも力強いSUVの存在感を強調しました。

インテリアも質感にこだわり、本革巻きのステアリングホイールやシフトノブ、そして柔らかな触り心地のソフトレザー調ドアアームレストなどが導入されています。

さらに、寒冷地での使用も想定し、シートヒーターやヒーテッドドアミラー、フロントワイパーの凍結を防ぐワイパーデアイサーといった、冬のドライブを快適かつ安全にサポートする機能が標準装備されている点も、スバルらしい配慮と言えるでしょう。

価格（消費税込）は、充実した装備の「G」グレードが218万7900円、より上質さを追求した「Z」グレードが251万1300円に設定されています。

さらに、自分だけの一台に仕立てるための純正アクセサリーが豊富に用意されているのも、レックスの大きな魅力です。

具体的に、夜間の乗降を華やかに演出する「フロアイルミネーション」は、ドアを開けるとブルーの光が足元を照らし、クラスを超えた上質な空間を創り出します。

内装の雰囲気を一変させる「インテリアパネルパック」も注目で、スポーティな「レッドカーボン調」を選べば黒を基調とした室内に鮮やかな赤が映え、艶やかな「ピアノブラック調」を選べばシックで重厚な高級感を演出できます。

そのほか、本革風シートカバーやLEDルームランプ、細部を飾るスタートボタンカバーなど、自分好みのカスタマイズを楽しむためのアイテムが揃っています。これらはすべて専用設計のため、フィッティングの精度も高く、購入後の楽しみをより一層広げてくれるでしょう。