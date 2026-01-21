キングレコード内レーベル EVIL LINE RECORDSとDazedが手掛ける新たな二次元キャラクターコンテンツ『I.ADORE』から、作中のキャラクター“詠見野 メクル（ヨミノ メクル）”のキャラクターPVが公開。ビジュアルおよびキャラクターボイスを三橋かおるが演じることが発表された。

（関連：【映像あり】新キャラクターコンテンツ『I.ADORE』1人目のキャラクター“詠見野 メクル”PV）

本日公開されたキャラクターPVでは、ビジュアルとキャラクターボイスに加え、カントウ・リージョン出身の16歳という情報も明らかに。「夢を鵜吞みにするなんて合理的じゃない」というセリフをはじめ、キャラクター性が垣間見える内容となっている。

今後は詠見野 メクルを皮切りに毎日1人ずつキャラクターPVが公式YouTubeにて公開。本作に登場するキャラクターそれぞれの個性が光る映像となっているという。なお、ティザーサイトではキャラクターページが更新されたほか、始動日である1月30日に向けたカウントダウンも進んでいる。

（文＝リアルサウンド編集部）