由伸が明かしたベッツとの食事…リーダーシップに感謝

ドジャースの山本由伸投手が20日に公開されたオリックスの公式YouTubeチャンネル「BsTV」に出演し、チームメートのムーキー・ベッツ内野手との秘話を語った。プライベートでの交流やベッツの大豪邸でのエピソードを披露し、SNS上では「ベッツさん由伸に優しくしてくれてありがとうございます」と大きな反響を呼んでいる。

山本は座談会の中で、ベッツから頻繁に食事に誘われることを明かした。さらに昨年のリハビリ期間中に訪れたというベッツの自宅についても言及。バスケットゴールやピックルボールのコート、さらには2レーンのボウリング場やシミュレーションゴルフまで完備されているという驚愕の設備を語り、その規格外のスケールに驚きを隠せなかった。

メジャー屈指のスターであるベッツは、2024年にワールドシリーズを制覇した後も自宅でパーティーを開催。山本や大谷翔平投手、真美子夫人らも参加してバスケを楽しむなど親交を深めている。山本は、ベッツが自身の言葉を理解できるようにゆっくり優しく話しかけてくれるといった気遣いについても触れ、そのリーダーシップと人柄を絶賛した。

このエピソードにSNS上のファンも敏感に反応した。「ベッツまじでいい人やな」「ベッツやさしぃ〜」「なんていいやつなんだ、ムーキー」「ベッツと仲良いの凄え」「ベッツはリーダーになるべくしてなった男」「実力もあるし、人望もあるし、とにかく非の打ち所がない」「やはりムーキーは大物だったwwええ人やw」といった称賛の声が相次いでいる。

さらに、山本の環境を支えるベッツの姿勢に感動する声も多かった。「チームの輪に溶け込みやすくしてくれたベッツに感謝」「そうなんや……ベッツさん、由伸に良くしてくれてありがとう」「ベッツ由伸と仲良くしてくれてありがとう！」といったコメントが寄せられ、名門チームを支える2人の絆にファンも熱い視線を送っていた。（Full-Count編集部）