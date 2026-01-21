群馬県庁

群馬県教育委員会は、パチンコ店で遊戯中に所有者不明のカード残高を横領したとして公立中学校に勤務する男性教諭（４７）を減給１か月・１０分の１の懲戒処分にしました。

２１日付けで減給１か月・１０分の１の懲戒処分を受けたのは、西毛地域の公立中学校に勤務する男性教諭（４７）です。

県教委によりますと、男性教諭は去年１１月１２日、休暇中に高崎市内のパチンコ店でスロットゲームをしていた際、メダル４００枚が入った所有者不明のカードから自身が所有する会員カードに残高を移し入れ、そのまま帰宅したということです。翌１３日、警察から出頭要請があり、管理職に報告して発覚しました。

県教委の聞き取りに対し、男性教諭は、「魔が差してしまった。申し訳ない」などと話しているということです。

男性教諭は、１１月１４日から学校には出勤しておらず、現在は市町村の教育委員会で研修中だということです。

県教委の平田教育長は、「教職員による不祥事の根絶および服務規律の確保に向けさらなる指導の徹底を図ってまいります」とコメントしています。

なお、今年度における教職員の処分は、今回で１１件目です。