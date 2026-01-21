２０２４年、群馬県伊勢崎市で家族３人が死亡した事故で、危険運転致死傷などの罪に問われている被告の裁判で、事故の捜査にあたった警察官が捜査段階で被告が運転前の飲酒を認める供述をしていたほか、事故以前にも複数回勤務中の飲酒が確認されたと証言しました。

元トラック運転手の鈴木吾郎被告（７１）は、２０２４年５月、伊勢崎市の国道１７号・上武道路で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車２台に衝突。乗用車に乗っていた家族３人を死亡させたなどとして危険運転致死傷などの罪に問われています。

初公判で鈴木被告は、「アルコールを飲んだ事実はない」と危険運転致死傷罪を否認しています。

２１日の裁判で、事故の捜査にあたった警察官が証人として出廷しました。警察官は事故後に病院で採取された被告の血液をもとにした鑑定結果から推定したところ事故発生時の被告の血中アルコール濃度が酒気帯び運転の基準値を約４倍上回っていたと証言しました。

また、捜査段階で被告が運転前に飲酒していたことを供述していたと明らかにしました。さらに、事故前日を含む複数の日に、被告が勤務中にコンビニエンスストアで焼酎を購入し、車内で一気に飲み干す様子がドライブレコーダーの映像から確認されたと証言しました。

次の裁判は、２３日に開かれ証人尋問が行われる予定です。