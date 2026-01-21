「これぞ望んでいたものだ」待望のリーグ戦初ゴールを決めた古橋亨梧を英メディアが最高評価！「ついに決めた」
待望のチャンピオンシップ初ゴールを奪った古橋亨梧が現地で称賛を集めている。
古橋、岩田智輝、藤本寛也が所属するバーミンガムは現地１月20日、チャンピオンシップ（イングランド２部）の第28節でシェフィールド・ウェンズデイと敵地で対戦。２−０で快勝した。
この一戦に古橋はスコアレスで迎えた67分から途中出場。すると１−０で迎えた90＋２分、敵陣ボックス内で相手のパスをカット。相手GKをあっさりとかわし、角度がないところから左足のシュートを流し込んでみせた。
バーミンガムに加入して以降、カップ戦では２ゴールをマークしているものの、これがリーグ戦初ゴールとなった日本人FWに対して、バーミンガムの地元メディア『BirminghamLive』は、採点記事でチーム最高タイの「７点」を付与。「最初のチャンスを逃したが、２本目は満員の相手サポーターの前で冷静に決めた。これぞ望んでいたものだ」と称賛している。
また、英メディア『sky sports』も、「キョウゴがチャンピオンシップでついにゴールを決め、ブルーズの勝利を決定づけた」と伝えた。
この日が31歳の誕生日だった古橋は、自ら祝う一撃となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】古橋亨梧が31歳の誕生日を自らのゴールで祝う！
