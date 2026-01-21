災害時に避難所の環境を整えようと、空気清浄機を展開するエアドッグジャパンと鹿児島トヨタ自動車が協定を結びました。



協定を結んだのは鹿児島トヨタ自動車と空気清浄機を展開するエアドッグジャパンです。



災害時の避難所で肺炎などの疾患で亡くなる災害関連死が課題となる中、エアドッグジャパンの空気清浄機を避難所で活用しようというものです。



鹿児島トヨタ自動車の27店舗にはエアドッグジャパンの空気清浄機が50台以上設置されています。災害の際はこの空気清浄機を鹿児島トヨタ自動車の給電車両が避難所へと運び、活用するということです。





(鹿児島トヨタ自動車・柳園久志代表取締役社長)「地域の皆様のお役に立つということであれば、電動車と空気の環境を整えるということは親和性があると思い今回、協定を結ばせていただきました」(エアドッグジャパン・柗浦好紀代表取締役)「今後エアドッグの可能性が単なる自宅、一般家庭で使われる空気の清浄ではなくて社会の課題の解決に役立っていくと思う」エアドッグジャパンは、2024年の能登半島地震の際に、感染症予防や臭い対策として約700台の空気清浄機を避難所に提供したということです。