「連絡先の交換」

こう聞いて、思い浮かべるのは電話番号ですか？それともSNSですか？世代が変わると通信手段も違ってきます。「連絡先交換」の歴史と、今どきの事情を聞きました。

1985年…一般向けの「ショルダーフォン」誕生

当初の重さは3㎏、価格は保証金だけでも約20万円で、利用は一部の人だけに留まりました。連絡は電話番号を手帳にメモするなどして、固定電話にかけることが中心でした。

1990年代後半…ポケベル（ポケットベル）やPHSが普及

携帯電話のスリム化が進んだこの頃、7～10桁のポケベル番号を交換することが主流でした。

2000年代…ガラケー黄金期

携帯電話番号、メールアドレスなど、赤外線通信で一瞬で交換できるようになりました。

2008年…スマートフォンが登場

「LINE」の交換が主流になり、電話やメールではなく、メッセージでのやり取りがメインに変わりました。

では、2020年代はどうなのか？

「Z世代（1997年～2012年生まれ）」100人に聞きました。

初対面の人と連絡先を交換するなら…「LINE」か「Instagram」どちらですか？

そして、友達の電話番号を知っていますか？

Z世代100人の声

Instagram派（21）「インスタです。写真でどんな人かわかるから」

Instagram派 （19）「いきなり『LINE交換しよう』と言われると驚きます。もう少し距離感を保ちたい」

Instagram派 （18）「アカウントを3つ使っている。『リアルな友達用』『めっちゃ仲いい人用』『そうでもない人用』。初めましての人と横のつながりがあれば会話も盛り上がる。付加価値がLINEより大きすぎて、インスタを交換しちゃいます」

LINE派 （23）「LINE派です。少数派という認識あります」

結果は「LINE」派が8人に対し、「Instagram」派が92人と大多数。電話番号は「友人同士でも知らない」という声が多数派でした。

「Z世代ではない」世代の反応

60代「インスタ！？」

60代「家に電話する、家電の時代ですから。相手のお父さんが電話に出ていた世代ですから。ついていけないです」

40代「学生のうちはそうかもしれないですね。社会に出た時、昭和のおじさんたちがいるので『え？』ってなるのでは」

番組スタッフの「電話帳登録数」最少は8人

RKK熊本放送の番組スタッフ51人に、電話帳の登録数を聞いてみました。

それぞれの年代の平均を見ると、20代と40代以降で大きな差があることがわかります。

20代 142件

30代 386件

40代 996件

50代 873件

最も少なかったのは丸山丈瑠アナウンサー（23）の8件でした。

内訳は「祖父、職場の上司、職場、友人、友人、タクシー会社、マンション管理会社 、居酒屋」とのことです。

では、Z世代はなぜSNSのアカウントの交換が中心なのでしょうか。

上の世代は「素人」Z世代は「ベテラン」

「連絡先交換をして痛い目、ひどい目に遭いたくないという心理がありまして…」

こう話すのは、若者文化に詳しい芝浦工業大学の原田曜平教授です。

幼い頃からSNSが当たり前にあったZ世代は、人間関係が複雑化しているといいます。

芝浦工業大学 原田曜平教授「SNSを介して人とつながれるようになっているので、人間関係がすごく『広く浅く』になっている」

原田教授によりますと、安易に連絡先を交換することで犯罪などに遭うリスクもあることから、Z世代は複数のSNSのアカウントを使い分けているということです。

そんな危機管理能力の高いZ世代と、どう接したらいいのでしょうか。

芝浦工業大学 原田曜平教授「SNSにおいて最も複雑な歴史を積み重ねているのがZ世代。上の世代が素人で、Z世代がベテランですから。親も上司もそうですが、SNS上で把握しようと思っても無理ですね」

例えば、親が子どものInstagramアカウントを管理しようと思ってフォローしても、子どもは、親の目が届かない別のアカウントを作っているかも。

原田教授は、家庭での食事など、リアルなコミュニケーションが大切だと話します。

原田教授「昭和のやり方かもしれないが、やっぱり『フェイス・トゥ・フェイス』。時代が変わっても、本質は変わらない」