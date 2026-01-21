れいわ新選組の山本太郎代表が発症した多発性骨髄腫とはどのような病気なのか。血液内科医で医療ガバナンス研究所理事長の上昌広氏が解説する。

多発性骨髄腫は、血液細胞の一種である「形質細胞」ががん化してしまう病気です。形質細胞は本来であればウイルスや細菌から体を守る「抗体」を作る役割を持っています。しかし、これが、がん化して「骨髄腫細胞」になると大きな２つの問題を引き起こします。

〈１〉正常な抗体が作れなくなる代わりに、「Ｍタンパク」という不良品のタンパク質を大量に作り出します。これが血液をドロドロにしたり、腎臓に詰まり、機能を低下させたりします。

〈２〉骨を溶かす細胞を刺激してしまうため、骨がもろくなり、少しの衝撃で骨折したり、強い腰痛などが生じたりします。

では、山本さんが言う「血液のがんの一歩手前」とはどのような状態でしょうか。

医師が「一歩手前」と表現する場合、多くはＭＧＵＳ（エムガス）という状態を指します。これは「血液中に異常なタンパク質や細胞は見つかったが、まだ臓器や骨は壊れておらず、元気な状態」を指します。ＭＧＵＳの方全員が病気を発症するわけではなく、生涯そのまま過ごされる方も多くいます。

そのため、慌てて治療をするのではなく、定期的な検査で「経過観察」をしていくことが基本となります。

もし治療が必要な段階「多発性骨髄腫」と診断された場合でも、現在は非常に効果的な治療法が確立されています。治療は主に「薬物療法」を中心に行われます。

かつての抗がん剤とは異なる「分子標的薬」などの新しいタイプのお薬を２〜３種類を組み合わせて使います。これにより、がん細胞を効果的に抑え込みます。

最も大切なことは、この病気が「かつてのような『恐ろしい不治の病』ではなくなりつつある」という点でしょう。ここ１０〜２０年で画期的な新薬が次々と登場し、治療成績は劇的に向上しています。現在は高血圧や糖尿病のように、薬で病気の勢いを制御しながら、何年、十数年と日常生活を続けていくことが可能な「慢性疾患」のような病気へと変化しています。

完全に治しきる「完治」はまだ難しい側面がありますが、もし薬が効かなくなっても「次に使える新しい薬」があります。難しそうな病名ですが、主治医と相談しながら、長く付き合っていく病気であると捉えていただければと思います。