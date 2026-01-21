女優・酒井若菜の『旅スキンケア』が凄すぎる。即マネしたくなるリアル愛用品７選公開

今回のお悩みは……？ 撮影などで地方に行かれることも多いと思います。そんなとき、旅先でのスキンケアはどうしていますか？荷物にもなるし、どこまでちゃんとやればいいのか、どこまで家にあるスキンケアを持っていくべきかいつも迷っています。 なべ（40代） 試供品はやっぱり味方。

そして個包装のアイテムも利用して！ 旅先でのスキンケアですね。

私は職業柄、地方に泊まりにいくことも多いので、泊まり用のアイテムは常にポーチにまとめてあります。 でも、たしかに旅に慣れるまではいろいろ悩んでいました。

大きなボトルから小さなボトルに詰め替えるのも面倒だし、かと言って現品サイズをそのまま持っていくのも重たいし。

酵素パウダーなら、日数分持っていける！ 私は、メイク落としと洗顔料は、試供品を持っていくことが多いです。

化粧品を買うと、よく「他に気になる商品や、肌のお悩みはありますか？」と聞かれますよね。そのときにゲットして貯めておくのです！ あとは、KANEBOやスイサイの個包装になっている酵素パウダーのものは、日数分だけ持ち歩けるし軽いのでとっても重宝します。 KANEBO クラリファイング パウダー ウォッシュ 0.4g×32個 3520円（税込み）／カネボウインターナショナルDiv.



毛穴やざらつき、角栓を取り除いてすっきりとした洗い上がりに。洗浄成分と保湿成分、2種のパウダーを配合し、うるおいを守りながらつるんとした洗い上がりに。

スイサイ ビューティクリア パウダーウォッシュN 0.4g×32個 1980円（税込み）編集部調べ／カネボウ化粧品



湿気や熱に弱い酵素を独自開発でガード。タンパク質分解酵素（プロテアーゼ）と皮脂分解酵素（リパーゼ）、アミノ酸系※洗浄成分が、古い角質や余分な皮脂をすっきり落とします。

※ラウロイルグルタミン酸Na、ミリストイルグルタミン酸Na

スキンケアに関しては、私のおすすめはDIOR「カプチュール」シリーズのトライアルサイズが入ったディスカバリーキット！

私が使っているのはシーズンに関係なく定番で出ているキットです。

化粧水が他のブランドに比べてもたっぷり入ってるので、旅行後もしっかり堪能できます。 そして、いつもお伝えしているように私の美容のモットーは『美容はテンション』なので、現品と同じビジュアルのミニボトルはかなり気分が上がります。

ホテルに入って、洗面台にミニボトルを並べる瞬間、「可愛いーーー！！」と心がトキメキに満ちます。 ご当地シートマスクもお楽しみ♪ あとは、シートマスクですね。

私は現地のコンビニでメディヒールやトリデンのシートマスクを買うことが多いです。

初日にお土産屋さんに寄って、ルルルンのご当地シリーズを買うのも楽しみのひとつです。 メディヒール ティーツリー エッセンシャルマスク カーミングモイスチャー 1枚入り 275円（税込み）／韓国高麗人参社



韓国発のシートマスク。乾燥肌のゆらぎが気になるかたに、ティーツリー由来のメディヒール独自開発の高保湿成分を配合。1枚で整肌から保湿まで手軽にケア​できます。



トリデン ダイブインマスク 1P 250円（税込み）／マルマンH＆B 水分チャージできる人気のセラムの長所をシートマスクへ。5種類のヒアルロン酸※を含んだ、丈夫で柔らかいシートがぴたっと密着。しっかりとうるおいを与えます。 ※ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa､加水分解ヒアルロン酸Na､アセチルヒアルロン酸Na（全て保湿成分）

旅するルルルンシリーズ／Dr.LuLuLun

（左）山梨・長野ルルルン（桃の香り） 7枚入り×5袋 1760円（税込み）

（中央）瀬戸内のプレミアムルルルン（レモンの香り） 7枚入り×5袋 1760円（税込み）

（右）お伊勢ルルルン（木々の香り） 7枚入り×4袋 1870円（税込み）



地域限定の旅するルルルンシリーズは、地域ならではの原料を配合したシートマスク。マスクの香りで旅の思い出も楽しめ、お土産としても人気。

そして最後に、オイル！

ホテルでは乾燥することも多いので、オイルは必ず持ち歩いています。唯一現品サイズで。

THREEのオイルは香りもいいので、昔から使い続けています。

ホテルの部屋に「私の香り」がただようと一気に自分空間になりますから。 THREE エミング フェイシャル オイルエッセンス R 30mL 14850円（税込み）／THREE



化粧水の前と後、肌状態によってブースターとしてもトリートメントとしても使える美容オイル。天然の精油やエキスを配合し、顔にのせて深呼吸したくなるような官能的な香りが楽しめます。

THREE バランシング オーバーナイト オイルセラム SQ 28mL 11000円（税込み）／THREE



就寝前に使うことで、睡眠中に美容ケアするオイル。まろやかなテクスチャーで肌に浸透し、目覚めた朝、ハリ感を感じられます。おだやかでリラックスできる香り。

もう一つは、以前もこの連載でご紹介しましたが、イプサのオイル。

こちらは髪から顔から体まで、全身に使えることをご存知でしたか？すごくないですか？ サラサラしたテクスチャーなので、ベタつかずにバシャバシャ塗れるんです。万能アイテムとして一本持っておくと安心できますよ。

旅ではたくさん歩いて足がむくみやすいので、オイルはマッサージ用途としても欠かせません。 ザ・タイムR アクアオイル 100mL 5940円（税込み）／イプサ



まるで化粧水のような使いごこちのオイル美容液。全身に使えばすーっとなじみ、芯からうるおいます。べたつかず使え、しっかりとうるおうのが魅力。