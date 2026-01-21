女優・酒井若菜の『旅スキンケア』が凄すぎる。即マネしたくなるリアル愛用品７選公開
今回のお悩みは……？
撮影などで地方に行かれることも多いと思います。そんなとき、旅先でのスキンケアはどうしていますか？荷物にもなるし、どこまでちゃんとやればいいのか、どこまで家にあるスキンケアを持っていくべきかいつも迷っています。
なべ（40代）
試供品はやっぱり味方。
そして個包装のアイテムも利用して！
旅先でのスキンケアですね。
私は職業柄、地方に泊まりにいくことも多いので、泊まり用のアイテムは常にポーチにまとめてあります。
でも、たしかに旅に慣れるまではいろいろ悩んでいました。
大きなボトルから小さなボトルに詰め替えるのも面倒だし、かと言って現品サイズをそのまま持っていくのも重たいし。
昨年末、11年ぶりに舞台出演しました！毎日最高に楽しかったです！
酵素パウダーなら、日数分持っていける！
私は、メイク落としと洗顔料は、試供品を持っていくことが多いです。
化粧品を買うと、よく「他に気になる商品や、肌のお悩みはありますか？」と聞かれますよね。そのときにゲットして貯めておくのです！
あとは、KANEBOやスイサイの個包装になっている酵素パウダーのものは、日数分だけ持ち歩けるし軽いのでとっても重宝します。
スキンケアに関しては、私のおすすめはDIOR「カプチュール」シリーズのトライアルサイズが入ったディスカバリーキット！
私が使っているのはシーズンに関係なく定番で出ているキットです。
化粧水が他のブランドに比べてもたっぷり入ってるので、旅行後もしっかり堪能できます。
そして、いつもお伝えしているように私の美容のモットーは『美容はテンション』なので、現品と同じビジュアルのミニボトルはかなり気分が上がります。
ホテルに入って、洗面台にミニボトルを並べる瞬間、「可愛いーーー！！」と心がトキメキに満ちます。
ご当地シートマスクもお楽しみ♪
あとは、シートマスクですね。
私は現地のコンビニでメディヒールやトリデンのシートマスクを買うことが多いです。
初日にお土産屋さんに寄って、ルルルンのご当地シリーズを買うのも楽しみのひとつです。
トリデン ダイブインマスク 1P 250円（税込み）／マルマンH＆B
※ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa､加水分解ヒアルロン酸Na､アセチルヒアルロン酸Na（全て保湿成分）
そして最後に、オイル！
ホテルでは乾燥することも多いので、オイルは必ず持ち歩いています。唯一現品サイズで。
THREEのオイルは香りもいいので、昔から使い続けています。
ホテルの部屋に「私の香り」がただようと一気に自分空間になりますから。
もう一つは、以前もこの連載でご紹介しましたが、イプサのオイル。
こちらは髪から顔から体まで、全身に使えることをご存知でしたか？すごくないですか？
サラサラしたテクスチャーなので、ベタつかずにバシャバシャ塗れるんです。万能アイテムとして一本持っておくと安心できますよ。
旅ではたくさん歩いて足がむくみやすいので、オイルはマッサージ用途としても欠かせません。