衆議院選挙 鹿児島4選挙区の立候補予定者説明会に13陣営が出席 今月27日公示
今月27日に公示される衆議院議員選挙の立候補予定者説明会が開かれ、あわせて13陣営が出席しました。
21日の立候補予定者説明会には、鹿児島県内4つの選挙区ですでに出馬の意向を表明している9人と、立候補を検討している4人の合わせて13陣営が出席しました。
選挙運動で使われる車両やポスターの規格が統一され簡素化されたことや、今後のスケジュールなどについて説明がありました。
今月27日公示、来月8日投開票の衆院選。鹿児島県内では候補者擁立に向けた動きが相次いでいます。
鹿児島1区では、中道改革連合に合流する現職の川内博史さん(64)、 比例九州選出で自民党現職の宮路拓馬さん(46)、 参政党新人の牧野俊一さん(40) が立候補を予定していて、共産党も擁立を目指しています。
鹿児島2区は、自民党現職の三反園訓さん(67)、 共産党新人の松崎真琴さん(67) が立候補を予定しています。 また、参政党も候補者の擁立を目指しています。
鹿児島3区では、中道改革連合に合流する現職の野間健さん(67)、 自民党元職の小里泰弘さん(67) が立候補を予定しています。
鹿児島4区では、自民党現職の森山裕さん(80)、 国民民主党新人の中村寿さん(59) が立候補を予定しています。 このほか、社民党が新人を立てる予定で、参政党も候補者擁立を目指しています。
・・ ・