欧州株 引き続き軟調 米株先物は下げ一服も
東京時間19:05現在
英ＦＴＳＥ100 10120.67（-6.11 -0.06%）
独ＤＡＸ 24550.60（-152.52 -0.62%）
仏ＣＡＣ40 8043.43（-19.15 -0.24%）
スイスＳＭＩ 13099.34（-70.62 -0.54%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:05現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48697.00（+31.00 +0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6841.50（+12.00 +0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25155.00（+25.75 +0.10%）
