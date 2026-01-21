欧州株　引き続き軟調　米株先物は下げ一服も
東京時間19:05現在
英ＦＴＳＥ100　 10120.67（-6.11　-0.06%）
独ＤＡＸ　　24550.60（-152.52　-0.62%）
仏ＣＡＣ40　 8043.43（-19.15　-0.24%）
スイスＳＭＩ　 13099.34（-70.62　-0.54%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:05現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48697.00（+31.00　+0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6841.50（+12.00　+0.18%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25155.00（+25.75　+0.10%）