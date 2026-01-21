ドル円１５８．０５近辺、ユーロドル１．１７０５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前はドル買いが優勢。ドル円はいったん157.82付近に安値を広げたが、その後は158円台を回復してきている。本日これまでのレンジは157.82から158.28までとなっている。ユーロドルは足元で安値を1.1701付近に更新した。東京午前につけた高値1.1734付近からは30ポイント強の下げとなっている。このあとのNY時間にはダボス会議でのトランプ米大統領演説が予定されており、いわゆる米国売りの動きにはやや調整のドル買いが入っている。今日は米債も買い戻されており、利回りは低下している。ただ、米欧対立が好転するかどうかはまだわからない。



USD/JPY 158.08 EUR/USD 1.1704

