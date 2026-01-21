「たばこのポイ捨ては絶対やめて」NEXCO中日本が高速道路の火災映像を投稿し注意喚起　「あり得ない行為」など批判の声相次ぐ

高速道路の中央分離帯から立ちのぼる炎と白煙…火災は車からのたばこのポイ捨てが原因だった。

ネクスコ中日本が過去のポイ捨てによる火災映像をＸで公開し注意喚起したところ、大きな反響と批判の声が上がった。

新潟市消防局が行った実験では、1本のたばこでも30秒で煙が出て、1分で1メートルの炎に拡大した。

乾燥する時期は特に延焼しやすいため、ネクスコ中日本は「ポイ捨ては絶対にやめてほしい」と強く呼びかけている。

高速道路で起きた"たばこポイ捨て"火災

高速道路の中央分離帯で燃え上がる炎…白い煙が風に流されている。

これは先週、ネクスコ中日本・名古屋支社が公式Xに投稿した高速道路上での火災映像だ。

投稿では、「小さな火種が大きな被害に繋がりますのでポイ捨ては絶対に止めてください」と注意を呼びかけた。

この火災の原因は、走行中の車からポイ捨てされた「たばこ」。

注意喚起の投稿は146万回以上閲覧されるなど大きな反響を呼ぶとともに、たばこのポイ捨てへの批判の声が相次いだ。

「あり得ない行為だ」、「たばこのポイ捨て 厳罰化してほしい」

実はこの火災、2024年9月に発生したもの。

2年前の火災では、植栽が生い茂った中央分離帯が広範囲にわたり焼失。

上下線で一部車線が規制される事態となった。

1月13日にも、たばこのポイ捨てによる火災が発生したため、注意喚起をしたという。

実験では1本のたばこが、わずか1分で1メートルの火に…

これは、新潟市消防局が行った実験映像。

火が風により、どれだけ燃え広がるのかを検証している。

火元がたった1本のたばこでも、30秒後には白い煙が上がり…

そして、わずか1分後には…1メートルほどの火が広がっていた。

どんどん火が広がっていくのが分かる。

高速道路の火災動画を投稿したネクスコ中日本 名古屋支社 広報・CS課は、「この時期、乾燥で延焼もしやすいので、たばこのポイ捨ては絶対にやめてください」と注意を呼びかけている。