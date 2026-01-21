5人組男性グループ「STARGLOW（スターグロウ）」が21日、デビュー曲「Star Wish」を発売し、東京・台場でイベントを行った。BE:FIRST、MAZZELに続く、芸能事務所「BMSG」の3組目の男性グループで、屋外で寒風が吹く中約5000人のファンが集結した。

歌、ダンス、ラップと三拍子そろった実力派で、ダークなラップナンバーからポップ調の曲まで3曲を歌い分け表現力の高さを見せつけた。ハイトーンボイスから低音までメンバーの声質もさまざま。GOICHI（19）は「5人の違った個性がわずか3分間に詰まっている」とデビュー曲の魅力をアピールした。

31日、2月1日には横浜BUNTAIで初の単独イベントを行うことも決まっている。デビュー直後ながら5000人規模の会場となり、ADAM（20）は「ホール、アリーナと規模を広げていきいつか大きな景色を見たい」と気合。TAIKI（18）は「いつかドームにたちたい」と夢を掲げた。

KANON（19）は「デビューという夢がかなって今不思議な気持ち」と率直な感想。父にプロ野球・オリックスで打撃コーチを務める川島慶三氏（42）を持つRUI（18）は「家族にも応援してもらってます」と話した。