“シンママ”井上真央の怪しさが加速…！刑事・竹内涼真を欺く根回しも＜ドラマ『再会』＞

竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリー。4人は小学生のとき、“ある事件で使用された拳銃”をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した。

しかし23年後、直人の兄が殺される事件が起き、刑事となった淳一が捜査を担当することに。すると、この事件で使用された凶器は、かつて4人でタイムカプセルに埋めたはずの拳銃だと判明し…。

1月20日（火）に放送された第2話では、直人の兄の事件について嘘をついている様子の万季子に淳一が再び会いに行く展開が描かれた。万季子は、淳一を欺くための根回しを始め…。

主人公・淳一にとって、初恋の相手である万季子。明るく透明感にあふれた“尊い”存在だが、そんな彼女の怪しさが増す第2話となっている。

（※以下、第2話のネタバレがあります）

【映像】淳一から話を聞かれた万季子は圭介＆直人と会い…

◆嘘を貫く万季子

タイムカプセルに拳銃を埋めた4人組のひとりで、淳一の初恋相手でもある万季子。

同じく4人組のひとりである圭介と結婚するも離婚し、現在は地元で美容室を営みながら一人息子の正樹（三浦綺羅）をシングルマザーとして育てていた。

前回の第1話では、名門中学への推薦入学が決まったばかりの息子・正樹がスーパーで万引きをしたことをきっかけに、万季子はそのスーパーの店長・佐久間秀之（小柳友）に脅されて大金を要求される事態に…。この秀之は、4人組のひとり・直人の兄でもあった。

息子の万引きが誰かに知られ、推薦が取り消されることを危惧した万季子は、圭介や直人にこのことを相談。そして万季子と圭介は、正樹の両親として元夫婦で一緒に秀之のもとに向かうことにするが…。翌朝、何者かに撃たれた秀之がスーパーの店内で遺体で発見される。

この事件で、刑事である淳一は、神奈川県警捜査一課の変わり者・南良理香子（なら・りかこ／演：江口のりこ）とバディを組むことに。

2人で万季子に話を聞くが、本当は息子の万引きのことでスーパーに来ていた万季子は、「息子が財布を忘れたため届けに行っただけ」と嘘をついた。これを聞いた南良は、万季子が嘘をついていると直感で気づく。

第2話、淳一は万季子に「ちょっと2人で話せないかな？」と連絡を取り、彼女の美容室を訪れた。

しかし万季子は、万引きのことや秀之から脅迫されていたことは結局話さず、淳一がそれ以上話を聞くことをやめると、「せっかくだから髪切ってあげる」と提案し、そこからは幼なじみらしい和やかな会話が繰り広げられた。

元夫である圭介は、「あとで嘘がバレるくらいなら、万引きのことだけは淳一に正直に話す？」と提案するも、万季子は「それは何度も話し合ったじゃん！ 正樹の合格が取り消されることだけは避けたいって」と断固拒否。

さらに万季子は、直人のもとへも出向き、淳一には万引きの件を言わないよう根回しに動く。

息子の未来のために淳一を欺く万季子は“子を想う優しい母親”とも思えるが、とはいえ警察から疑われることになってまで信頼関係のありそうな淳一にもわざわざ隠しごとを続けるのは不審な行動のようにも見える。彼女は、直人の兄の事件にも関係しているのだろうか？