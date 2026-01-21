Hi-Fi Un!corn メジャー1stアルバム『FIRST MOVE』発売決定！メンバー全員が初参加して作詞した新曲も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hi-Fi Un!cornがメジャー1stアルバム『FIRST MOVE』を3月25にリリースすることが決定。あわせて新アーティスト写真も公開された。

■アルバムのテーマは“No More Practice. This Is the Game.”

2025年にソニーよりメジャーデビューを果たし、快進撃を続ける5人組ボーイズバンド・Hi-Fi Un!corn。満を持して、メジャー1stアルバム『FIRST MOVE』をリリースする。

本作には、TBSで放送中の火曜ドラマ『未来のムスコ』挿入歌としてGRe4N BOYZが楽曲提供した「SUPER DUPER」をはじめ、メジャー1stシングル「Beat it Beat it」、2ndシングル「Teenage Blue」など、メジャーデビュー以降のHi-Fi Un!conの魅力が凝縮。

さらにメンバー全員が初参加して作詞した新曲3曲も収録。Hi-Fi Un!cornらしい前向きなメッセージとバンドとしての実力が堪能できる全10曲が収録される。

メジャー1stアルバム『FIRST MOVE』は、“No More Practice. This Is the Game.”をテーマに、始まりの衝動、勝負の自覚から、青春の不安と幻想、そして音楽への渇きまで“スタート地点に立った青春”を疾走する5人の感情の振り幅を盛り込んでいる。

その他、アルバム詳細はUn!cornオフィシャルサイトおよび1stメジャーアルバム『FIRST MOVE』特設ページで後日発表される。

今回の情報解禁にあわせて公開されたアーティスト写真では、これまでの爽やかなイメージとは一転、夜の街を背景に男らしく成熟した姿を見せている。力強い眼差しが印象的なメンバーの新ビジュアルにも注目だ。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

ALBUM『FIRST MOVE』

