防府市の高川学園で3年間スポーツに打ち込んできた生徒たちが卒業前に社会に貢献しようと献血に協力しました。



献血に協力したのはサッカー部や野球部など6つの運動部に所属する3年生の生徒たちです。



今から6年前のコロナ禍に「なにか自分たちにできることはないか」と当時の寮生たちが申し出て始まった献血・・・



いまでは「卒業献血」として後輩たちに毎年受け継がれています。





（野球部 遠矢 前主将）「献血が人のためになるならこの痛みも全然平気です」（サッカー部 遠野 前主将）「何年後も高川学園の伝統として卒業献血をやっていくためにも後輩たちにもしっかりと受け継いでいこうかなと思います」およそ10年前と比較して10代から20代の若者の献血協力者がおよそ3割減少している県内。将来的な輸血医療を支えるには若者の献血協力が必要不可欠だといいます。（県赤十字血液センター岩本 渉平さん）「卒業して進学されたり、就職されたり、社会に出られた後も継続して献血にご協力いただけたらありがたいと思っております」「卒業献血」は21日と22日の2日間で、およそ100人の生徒たちが協力する予定です。