2022年に安倍元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告に対し奈良地裁は21日、無期懲役の判決を言い渡しました。



2022年7月、奈良市で参議院議員選挙の応援演説中だった安倍晋三元総理を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われていた山上徹也被告。



21日、奈良地裁で判決公判が開かれ検察の求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。



安倍元総理の後援会の会員として長年親交があった下関市長府の正円寺の住職、野崎智愛さんに判決をどう受け止めたか聞きました。（しょうえんじ）





（野崎住職）「本音をいいますと、あの日から私の時間が止まっているんですよ、 安倍先生に関してね。だけど先生の命が絶たれたということは間違いないことですから、 極論的に言えば被告にどんな判決がでようともう関係がないと、 いまさらそれをどうこういいたてたところでね、 空虚な感じということですね。 やはり外国と伍してやっていけるというのは、安倍先生は大きなお力をお持ちだったと思いますしね、 やはり大きな損失であったということは否めない事実であろうと思います」また、妻の安倍昭恵さんは「自分のしたことをきちんと正面から見つめ、私のかけがえのない家族である夫の命を奪い去った罪を償っていただきたいと思います」とコメントしています。