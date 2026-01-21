道路への積雪や凍結が懸念されるこの時期。

JAF＝日本自動車連盟は運転の際には、事前の準備が大切だと話します。

（日本自動車連盟長崎支部 奥田 美有さん）

「現在地だけではなく目的地までの天候や道路状況についてライブカメラなどの情報があるので、インターネットで調べて外出することが大事。チェーンの装備に関しては様々な素材や取り付け方法がたくさんあるが、外出の前に自宅の駐車場などで一度練習するのが大切」

また、特に気をつけてほしい場所として、トンネルの出入り口付近や坂道、橋の上の3つをあげています。

（日本自動車連盟長崎支部 奥田 美有さん）

「トンネルの出入り口付近は天候が変わりやすい状況のため、いきなり滑る可能性が非常に高い。坂道ではタイヤに車の重さが均等にいかないので、上りの時は止まらずに下りの時は慎重にゆっくり下っていく。橋の上は非常に気温が下がりやすいので慎重な運転を心がけていほしい」

JAFによりますと、去年2月上旬に積雪があった際県内では435件の救援要請があり、そのうちタイヤチェーンに関するものが約66％を占めました。

（日本自動車連盟長崎支部 奥田 美有さん）

「(降雪時は)少しのミスで立ち往生をしてしまう。重大な事故につながる恐れがあるので、少しでも不安がある方は外出を控えたり慎重な運転をこころがけてほしい」