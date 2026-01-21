【ニューヨーク＝平沢祐】米国野球殿堂は２０日、今年の殿堂入り選手を発表し、ブレーブスなどでメジャー通算４３４本塁打を放ち、プロ野球の楽天でもプレーして２０１３年の日本一に貢献したアンドリュー・ジョーンズ氏（４８）、メッツなどで通算４３５本塁打を放ったカルロス・ベルトラン氏（４８）が選ばれた。

殿堂入りは、全米野球記者協会に１０年以上在籍する記者の投票で７５％以上の得票が条件で、ジョーンズ氏は７８・４％、ベルトラン氏は８４・２％だった。

ジョーンズ氏、楽天で日本一「私のハイライト」

ジョーンズ氏はオンライン取材で「偉大な選手たち、長年追いかけてきた選手たちと同じ場にいられるなんて、本当に光栄なことだ」と喜びをかみしめた。オランダ領キュラソーの出身では初めての米殿堂入り。歴史的な一歩を刻んだ名選手は、メジャーでの活躍を振り返るとともに、日本での思い出も語った。楽天で初のリーグ制覇と日本一に貢献したことは印象深かったようで、「毎日プレーし、楽しむことができた。私のキャリアのハイライトだった」と柔らかな笑顔を見せた。