女優の木村多江が1月20日までに自身のInstagramを更新。女性お笑い芸人とのツーショットを披露し、ファンからは“似ている”の指摘が続出している。

木村は《会うたびに えみこちゃんの 素敵なとこを 見つけちゃうな！ 楽しいひととき》とつづり、お笑いコンビ「たんぽぽ」の川村エミコと顔を寄せ合い微笑むツーショットを公開した。

この写真にファンは素早く反応し、コメント欄には

《やっぱり似てるわぁ》

《雰囲気が似てますね》

《姉妹だ》

などと“似ている”との指摘が相次いでいる。

また、木村と川村はお互いのSNSにたびたび登場し、ツーショットを披露していることもあり、《お久しぶりのツーショットですね！》という声も出ている。

スポーツ紙記者が言う。

「意外な組み合わせに見えますが、川村さんが2025年2月に自身のInstagramで木村さんとランチするツーショットを公開した際に、《出会いは11年前のドッキリ企画です。いつも気にかけてくださり感謝です》などと明かしていましたから、結構長い付き合いのようです。年齢的には8歳木村さんの方が年上ですから、年の離れた姉妹のような関係かもしれませんが、馬が合ったのでしょうね。お互いのInstagramを見ると、時折ツーショットで登場しています」

また、木村は2026年1月18日にスタートした伊野尾慧と松本穂香主演のラブコメディドラマ『50分間の恋人』（テレビ朝日系）に出演。松本演じるゲームキャラクターデザイナーが所属する制作会社社長役として登場しているのだが、その役づくりが話題となっている。

1月17日に更新したInstagramに、木村はキックボクシングの練習でサンドバッグにハイキックする動画を公開し、話題になっていた。

『50分間の恋人』のハッシュタグを付け、《なんだか ボクシングやら ゴルフやら バッティングやら 色々やる人の役です。 身体中痛かったなあ。 コメディ久々。みんな 笑ってくれたら それでいい》とつづっていた。

「木村さんは2025年9月のInstagramで《仕事の合間に別の仕事の準備。200球近く振って 手の皮が剥けました。》などとつづり、バッティングセンターでバットを構えるショットを公開していました。この時はまだ仕事の内容は不明でした。

次に、2025年11月のInstagramでは、この時は#50分間の恋人とハッシュタグを付け、《役のためにゴルフを始めた日。》などとつづり、室内ゴルフ練習場でクラブを振る動画を公開していました。いずれも役づくりのためだったのです。

18日に放送された第1話では、社長室にあるサンドバッグにパンチやキックをするシーン、室内練習場でクラブでゴルフボールを打つシーンも流れ、木村さんは無難にこなし、練習の成果を発揮していましたね。次回予告では、木村さんがバッティングセンターでヘルメットを被る映像が流れていました」（前出のスポーツ紙記者）

次回放送では、木村がバッティング練習の成果を発揮するシーンにも注目が集まりそうだ。