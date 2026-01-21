aoen¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×Âè2ÃÆ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÖVisual Photo -After 0 ver.-¡×¸ø³«
aoen¤¬¡¢2026Ç¯3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¡ÖVisual Photo -After 0 ver.-¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¿´¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Î1ÉÃ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£1ÉÃ¤Ç°ìÀ¸¿´¤Ë»Ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾×·â¤ä´¶³Ð¤ò¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡×¡ÖÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤ I love you¡£¡×¡ÖBLUE DIARY¡×¤Î4¶Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
1·î21Æü19»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖVisual Photo -After 0 ver.-¡×¤Ç¤Ï¡¢Ìµ¹¤¤ÊÇò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ßê¤á¤¯¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¡ÖLOVE¡×¤ÎÊ¸»ú¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê´¶¾ð¤¬¿§¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´¶¾ð¤¬½É¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢Îä¤¿¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤¬²¹¤«¤ß¤òÂÓ¤Ó¡¢´¶¾ð¤¬¹¤¬¤ë¤Û¤É¤ËÀ¤³¦¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¾ð½ïÅª¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿¡ÖVisual Photo -0ÉÃ ver.-¡×¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤òÂª¤¨¤¿¡ÖVisual Photo -After 0 ver.-¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢°ì½Ö¤ÎÊÑÁ«¤ËÉÃ¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
◾️2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡¦Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://aoen.lnk.to/2ndsg_bdo
¡¦Í½Ìó³«»ÏÆü¡§12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë18:00(JST)
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ½Ìó³«»Ï»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦·ÁÂÖ¿ô¡§9·ÁÂÖ
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / UPCH-7795
¡¦SLEEVE(Paper) + JEWEL CASE (W121 ¡ß H119.5mm)
¡¦CD
¡¦BOOKLET (W141 ¡ß H124mm / 36pages¡Ë
¡¦PHOTO CARD (W55 ¡ß H85mm / 7¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¡¦¾ÚÌÀ¼Ì¿¿ (W28mm ¡ß H33mm / 7¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¡¦STICKER SHEET (W115mm ¡ß H115mm)
ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹¡Ë1,595±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / UPCH-7796
¡¦JEWEL CASE (W121 ¡ß H119.5mm)
¡¦CD
¡¦BOOKLET (W121 ¡ß H119.5 mm / 8pages)
¡¦PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
¡¦STICKER SHEET (W115mm ¡ß H115mm)
¢¨ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹¡¦UPCH-7796)¤Ïºß¸Ë½ªÎ»¤·¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ïÈ×(UPCH-6049)¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖPHOTO CARD (W55 x H85mm / 7¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï)¡×¡ÖSTICKER SHEET (W115mm ¡ß H115mm)¡×¤Ï½é²ó¥×¥ì¥¹¤Î¤ßÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×¡§1,595±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ× - YUJU - / UPCH-7797
¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ× - RUKA - / UPCH-7798
¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ× - GAKU - / UPCH-7799
¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ× - HIKARU - / UPCH-7800
¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ× - SOTA - / UPCH-7801
¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ× - KYOSUKE - / UPCH-7802
¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ× - REO - / UPCH-7803
¡¦JEWEL CASE (W121 ¡ß H119.5mm)
¡¦CD
¡¦LYRICS POSTER
¡¦PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7versions)
¡¦STICKER SHEET (W115mm ¡ß H115mm)
¼ýÏ¿¶Ê¡Ê9·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡§¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ¡§Á´·ÁÂÖ¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê±þÊçÃêÁª·ô¡×¤òÉõÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê±þÊçÃêÁª·ô¡×¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ÞÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥È¥¢ÊÌ¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ
²¼µ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå¤Ç³ÆÅ¹ÊÞ¸ÂÄêÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª aoen Weverse Shop¤â¤·¤¯¤ÏUNIVERSAL MUSIC STORE¤Ë¤Æ¡¢Ã±ÉÊ¤â¤·¤¯¤ÏÊ£¿ô¤ÎCD¤òÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤ÈÀèÃå¤Ç³Æ¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûaoen Weverse Shop
¡¦Ã±ÉÊ¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÌ¤¸ø³«³¨ÊÁA¡¦Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)2·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Concept Photo¡¦¥°¥ë¡¼¥×)¡¦¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÌ¤¸ø³«³¨ÊÁA¡¦Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à2Ëç)
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×7·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¡§¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¥Û¥ë¥À¡¼(28¡ß33mm¥µ¥¤¥ºÂÐ±þ)¡¦¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÌ¤¸ø³«³¨ÊÁA¡¦7Ëç¥»¥Ã¥È)
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×¤Î¤¦¤Á1·ÁÂÖ¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±ÉÊ¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï)¡×¤ò¤´¹ØÆþËç¿ô1Ëç¤Ë¤Ä¤1ÅÀº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨2·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï7·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(2·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤ÏÁ´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à2¼ï¡¢7·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤ÏÁ´7¼ï)¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµÂÐ¾Ý³°¤ÎÃ±ÉÊ¾¦ÉÊ¤òÊ£¿ôËç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥È¥¢ÊÌ¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¤ªÅÏ¤·ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûUNIVERSAL MUSIC STORE
¡¦Ã±ÉÊ¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÌ¤¸ø³«³¨ÊÁB¡¦Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)2·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÌ¤¸ø³«³¨ÊÁB¡¦Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à2Ëç)
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×7·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¡§¥Ý¡¼¥Á¡¦¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÌ¤¸ø³«³¨ÊÁB¡¦7Ëç¥»¥Ã¥È)
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÈ×¤Î¤¦¤Á1·ÁÂÖ¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢Ã±ÉÊ¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)¡×¤ò¤´¹ØÆþËç¿ô1Ëç¤Ë¤Ä¤1Ëçº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨2·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï7·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥àÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(2·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤ÏÁ´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à2Ëç¡¢7·ÁÂÖ¥»¥Ã¥È¤ÏÁ´7Ëç)¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµÂÐ¾Ý³°¤ÎÃ±ÉÊ¾¦ÉÊ¤òÊ£¿ôËç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥È¥¢ÊÌ¥»¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¤ªÅÏ¤·ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦TOWER RECORDS¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
¡¦HMV¡§¥Á¥§¥É÷¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥í¥ó¥°¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥È(Á´1¼ï)
¡¦Amazon.co.jp¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È(Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ï)
¡¦¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É(Á´1¼ï)
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤ò¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¶¦ÄÌÆÃÅµ¤ÎÉÕÍ¿ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¦Weverse ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://help.weverse.io/weverse/?language=ja
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á17:00(ÅÚÆü½ËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯)
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¾õ¶·¤äÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²óÅú¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼(¤ªµÒÍÍÁêÃÌÁë¸ý)
(·î¡Á¶â¡¡10:00¡Á18:00¡¡¢¨½Ë¡¦º×Æü½ü¤¯)
https://support.universal-music.co.jp/hc/ja
¡ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤Î¤´ÊÖÅú¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Ííº¹¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÖ¿®¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
