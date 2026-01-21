「ＡＡＡ」のＳＫＹ―ＨＩがプロデュースする５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ（スターグロウ）」が２１日、都内で１ｓｔシングル「Ｓｔａｒ Ｗｉｓｈ」のリリース記念イベントを開催した。

ＳＫＹ―ＨＩが代表を務め、ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＭＡＺＺＥＬらが所属する事務所「ＢＭＳＧ」が手がける３組目の新グループ。寒空の下に５人が登場すると、約５０００人の「ＳＴＡＲＳ」（ファンネーム）からは大歓声が沸き起こった。ＲＵＩは「一人一人の顔を覚えるつもりでやります」と宣言すると、初披露の「Ｓｔａｒ Ｗｉｓｈ」など３曲を披露した。

３１日、来月１日には横浜ＢＵＮＴＡＩで初単独イベントの開催も決まっているが、５人の次なる目標は「２年目までにドーム公演」。それでも、ＡＤＡＭは「まずはホール、アリーナと着々と進んでいきたい」と謙虚な気持ちを忘れなかった。

詰めかけたファンへ向け、ＧＯＩＣＨＩは「今日夢がかなってうれしい。これからのＳＴＡＲＧＬＯＷにも期待してください」。５人の目標は輝く一等星を目指し、５人は第一歩を踏み出した。

◆ＳＴＡＲＧＬＯＷ ２０２５年９月に結成。ＲＵＩ、ＴＡＩＫＩ、ＫＡＮＯＮ、ＧＯＩＣＨＩ、ＡＤＡＭからなる５人組ボーイズグループ。ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＭＡＺＺＥＬらもいる「ＢＭＳＧ」所属。オーディション番組『ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＰＩＥＣＥ』から誕生した平均年齢１８・６歳。