BMSG新星STARGLOW、デビュー曲「Star Wish」初披露 初ライブ出演の“思い出の地”に5000人集結
【モデルプレス＝2026/01/21】ボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が2026年1月21日、都内にてデビューシングル「Star Wish」リリース記念イベントを開催。約5000人のファンを前に、デビュー日を迎えた。
【写真】BMSG新星デビューイベントが始まる瞬間
STARGLOWは、SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組「THE LAST PEACE（通称ラスピ）」から誕生した5人組。RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）からなる。2025年9月22日に配信リリースされた『Moonchaser』でプレデビューした彼らは2026年1月19日に配信、1月21日にシングル発売した『Star Wish』でデビュー。今回は、同年9月27日・28日の2日間で延べ8万人を動員した「BMSG FES’25」にて初ライブ出演を果たした“お台場”の地で、ファンと共にデビュー日を迎えた。
開演前にはBMSGファンおなじみのボイストレーナーりょんりょん先生が登場し、寒空の下で待つファンと発声練習を行うことに。そんな和気あいあいとした空気感の中始まったイベントはプレデビュー『Moonchaser』のパフォーマンスから一気に引き込み、鋭いラップが特徴的なシングル収録曲『My Job』に加え、デビュー曲『Star Wish』を初披露。会場を大いに盛り上げた。
また、終盤には大勢のファンを前に、KANON（カノン）が「もう夢のようで…」と感動で言葉を詰まらせ「あんなに必死にデビューに向けて練習していたものが今日その夢を叶えてしまったのかと不思議な気持ちでいっぱいです。たくさんの方々がいらっしゃっているというこの状況もマジなのかなという信じられない気持ちです」と率直な心境を吐露。GOICHI（ゴイチ）は「特に昨年はデビューというものに向けて頑張ってきた1年でしたし、それより前ももうずっと『デビューしてボーイズグループとしてステージに立つ』ということを夢に頑張ってきた今までの人生だったので、それが今日正式にデビューして叶ったって思うと、ほんとに嬉しい気持ちでいっぱいですし、そのデビューのタイミングからこんなにも大勢の人が応援しに応援してくれているということが本当に嬉しいです」と喜びを語っていた。
なおSTARGLOWは、1月31日・2月1日に横浜BUNTAIでの初の単独イベント“STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」”の開催も控えている。（modelpress編集部）
◆BMSG新星・STARGLOWって？
