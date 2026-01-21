離乳食幼児食コーディネーター・西野未姫「色合いはいい感じだけど全然食べない」1歳娘のご飯公開「そういう日ある」「めちゃくちゃ分かる」と共感の声
【モデルプレス＝2026/01/21】元AKB48でタレントの西野未姫が1月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。1歳の娘のために作ったお昼ご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB離乳食幼児食コーディネーター「全然食べない」彩り美しい1歳娘ご飯
西野は「今日のお昼ご飯 色合いはいい感じだけど全然食べない」と悩みを明かし、食卓の様子を公開。ハート形の器に入ったいちごや、一口大のおにぎり、枝豆、お魚などが並んだプレートの写真を載せている。
この投稿に「そういう日ある」「めちゃくちゃ分かる」「彩りも栄養もばっちり」「美味しそうなのに」「親近感湧く」「愛情たっぷりですね」「いつか食べてくれる日が楽しみ」といった声が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かした。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
