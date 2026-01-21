全日本スキー連盟は２１日、スノーボード男子ハーフパイプのミラノ五輪代表で１７日のＷ杯決勝で演技中に転倒し、顔部と下半身部を強打するけがを負った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）についての現状を報告。１９日帰国後に医療機関で検査を行い、複数個所の骨折や打撲の診断を受けたが、骨折はズレがなく大きな範囲ではないことが確認できたため、腫れと痛みが引き次第、段階的に練習を再開していく予定という。

以降はチームドクター管理・指導のもと、国内にて治療およびリハビリを行い、代表チームへの合流に向けて調整を進めていく。

ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）で連覇に挑む歩夢は、１７日にスイス・ラークスで行われたスノーボード・ハーフパイプＷ杯第５戦の決勝に出場。１本目で１発目から大技のスイッチバック・ダブルコーク（ＤＣ）１２６０のノーズグラブを決め、２発目もキャブのＤＣ１４４０インディーで高さを出したが、３発目の着地で前方に倒れ込む形になった。何とか自力で起き上がったが、ボードは折れ、顔は出血。その後の決勝２本目は棄権し、１２位となった。五輪前最後のＷ杯で、状態が心配されていた。