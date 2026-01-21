自民党の今井絵理子参院議員（42）が、2026年1月19日にインスタグラムを更新。元参議院議長の山東昭子氏（83）との2ショットを公開した。

「この会で出会った想いと原点が、今も私の軸にある」

今井氏の息子はプロレスラーの今井礼夢さんで、先天性難聴であることを公表している。

今井氏はインスタグラムで、「第48回聴覚障害児を育てたお母さんや家族をたたえる会に出席いたしました」と報告。この会の会長が山東氏だという。

今井氏は山東氏とのつながりをこう明かした。

「振り返れば、息子がまだ幼かった頃、この会で講演の機会をいただいたことが、山東先生との最初のご縁でした。そしてこの会をきっかけに、『政治の世界に挑戦してみないか』と背中を押していただき、今日の私があります」

この会は「私にとって『原点』とも言える、かけがえのない場所」「同じ境遇の親御さんたちと想いを分かち合える、貴重な出会いの場」だという。「障がいのある子どもを育てる日々は、決して平坦ではありません。悩みや葛藤も数多くありました」と明かしつつ、「その分、成長の一つひとつに感じる喜びは、何ものにも代えがたい大きなものです」とした。

さらに今井氏は、今後の意気込みをこう語った。

「政治の道に進んで10年目。これまで、『情報アクセシビリティ・コミュニケーション法』や『手話施策推進法』など聴覚障がいのある方々に関わる重要な政策に携わってまいりました。すべては、この会で出会った想いと原点が、今も私の軸にあるからこそだと感じています。初心を決して忘れることなく、これからも一歩一歩、歩みを進めてまいります」