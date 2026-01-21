汐れいら、初めて実体験や自身の感情を元に制作した2ndEP『HB2U』リリース決定
汐れいらが、2月25日に2枚目のEPとなる『HB2U』（ヨミ：ハッピーバースデイトゥーユー）を発売することを発表した。
2nd EP『HB2U』には、“この世界の誰かの物語”を紡いでいた汐れいらが初めて実体験や自身の感情を元に制作した楽曲をメインに収録しているという。
ABEMAオリジナル恋愛番組、『今日、好きになりました。卒業編2025』の挿入歌「恋をひそめて」や、TVアニメ『薫る花は凛と咲く』のエンディングテーマ「ハレの日に」などの書き下ろし楽曲に加えて、今まで楽曲では表現してこなかった自身の心情を吐露するような全10曲を収録している。初回盤には、2025年10月に行われたツアー＜USHIO REIRA One Man Tour “ねぼすけ”＞ファイナル公演を記録したライブBlu-rayと、今回のために執筆した10篇の書き下ろしエッセイ付きカードが特典として付属する。
5月からはEPと同タイトルのツアー＜USHIO REIRA One Man Tour 2026 “HB2U”＞が東名阪にて行われる。こちらはチケットオフィシャル2次先行受付中だ。
◾️2ndEP『HB2U』
2026年2月25日（水）リリース
予約：https://erj.lnk.to/CjmG4a
特設サイト：https://ushioreira.com/pages/hb2u
○初回生産限定盤
CD + Blu-ray + 歌詞ブックレット+書き下ろしエッセイ付きカード
価格：￥6,500（税込）
品番：ESCL-6210~1
ボックス仕様
書き下ろしエッセイ付きカード10枚付属
▼CD収録曲（初回生産限定盤 / 通常盤共通）
1.リバースデー
2.pink
3.バンドエイドマイティーン
4.déjà vu
5.ハレの日に
6.火の用心
7.About you for me
8.恋をひそめて
9.Earring
10.泣きっ面に8
▼Blu-ray収録内容（初回生産限定盤のみ）
USHIO REIRA One Man Tour “ねぼすけ” at WWWX
1 踊り場のサーカスナイト
2 リーズナブルな彼女
3 ビーボーイ
4 備忘ロック
5 火の用心
6 グレーハートハッカー
7 Earring
8 センチメンタル・キス
9 恋をひそめて
10 35度、ライラ（Acoustic set）
11 déjà vu（Acoustic set）
12 ハレの日に
13 タイトロープ
14 味噌汁とバター
15 トクベツにして
16 ラブソングにして
○通常盤
CD+歌詞ブックレット
価格：￥3,000（税込）
品番：ESCL-6212
▼店舗別購入特典
汐れいら応援店 ・・・ オリジナルJK写ステッカー
Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー
セブンネットショッピング ・・・ オリジナル缶バッジ
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ 記念日を記すHB2UオリジナルB4サイズカレンダー
HMV（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）・・・ 感謝を伝えるHB2Uオリジナルおめでとうカード
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
◾️＜汐れいら弾き語りバースデーライブ「Club 2night」＞
2026年2月9日（月）東京・TOKIO TOKYO
出演：汐れいら・片桐（Hakubi)
◾️＜USHIO REIRA One Man Tour 2026 “HB2U”＞
2026年5月8日（金）愛知 ell.FITS ALL
OPEN 18:30 START 19:00
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2026年5月9日（土）大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN
OPEN 16:30 START 17:00
お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888
2026年5月14日（木）東京 Shibuiya WWWX
OPEN 18:00 START 19:00
お問い合わせ：ディスクガレージ https://www.diskgarage.com/
チケット ￥5,000
▼オフィシャル2次先行受付中（1/26（月）23:59まで）
https://l-tike.com/ushioreira/
関連リンク
◆汐れいら オフィシャルサイト
◆汐れいら オフィシャルX
◆汐れいら オフィシャルInstagram
◆汐れいら オフィシャルYouTubeチャンネル
◆汐れいら オフィシャルTikTok