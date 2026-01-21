¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¤â¹ç¤¦¡ª¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û40¡¦50Âå¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¸õÊä♡¡ÖÍ¥½¨¥¹¥Ëー¥«ー¡×
Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë»÷¹ç¤¦¥¹¥Ëー¥«ー¤¬¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¤Ê¤é¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª ¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÁÇºà´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤È¡¢µ¡Ç½ÀÍ¥½¨¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÆ°¤¯Æü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¤¤ì¤¤¤á¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¿§Ì£¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½ÐÈÖ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¨ー¥ÉÄ´ÁÇºà¤Ç¹â¸«¤¨¤¹¤ëÂç¿Í¤Ã¤Ý¥¹¥Ëー¥«ー
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ëー¥«ー¡×\2,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤âÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¨ー¥ÉÄ´ÁÇºà¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¥ã¥á¥ë¤Ï¥ï¥ó¥Èー¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÀöÎý¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤Æ¡¢Â¸µ¤«¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤òÄì¾å¤²¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹¥ÁêÀ¡×¤È¤¢¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤á¥³ー¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Á´6¿§Å¸³«¡£
Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤·ÚÎÌ¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥Ëー¥«ー
¡Ú¥Ï¥Ëー¥º¡Û¡Ö²÷Å¬¥é¥¤¥ó¥¹¥Ëー¥«ー¡×\2,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·ÚÎÌ¤Ê¤¦¤¨¤Ë¹³¶Ý¾Ã½¤ä¹³¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½ÉÕ¤¤¬´ò¤·¤¤¡¢¥³¥¹¥ÑÍ¥½¨¤Ê°ìÂ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥È¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¹ç¤ï¤»¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹¥ÁêÀ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤á¤ÎÍÎÉþ¤Ë³°¤·¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤Ê¥µ¥¤¥É¤ÎÇÛ¿§¥é¥¤¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥Ï¥Ëー¥º½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M