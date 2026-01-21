コペンハーゲンのDF鈴木淳之介がCLナポリ戦で圧巻プレー

デンマーク1部コペンハーゲンのDF鈴木淳之介が現地時間1月20日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節のナポリ戦（1-1）に先発フル出場した。

イタリア王者を相手に堂々たるパフォーマンスを披露し、ファンから「えぐい」「空中戦は無双」など称賛コメントが集まった。

鈴木は4バックのセンターバックとして起用された。前半35分に退場者を出し、その直後に先制を許す苦しい展開を強いられたなかで、対人守備の強さを生かして奮闘。失点を最小限に抑え、勝ち点1も獲得に貢献した。

WOWOWサッカーの公式YouTubeチャンネルで試合のハイライトが公開されると、コメント欄には「えぐいやろ」「圧巻のパフォーマンスだった」「すげえ！」「げきやば」「うますぎやろ！」「ここまでやれるとは」「安定感やばいこれは来シーズンは５大リーグ行き確定だな」「化物おる」「空中戦は無双」「ワールドカップ終わったら5大リーグのどこかに移籍してほしい」と鈴木への称賛や、さらなる飛躍を期待する声が多く寄せられていた。

欧州移籍からまだ半年あまりだが、すでにその最高峰の舞台で絶大な存在感を示している。22歳の若きDFが持つポテンシャルはまだまだ底が見えない。（FOOTBALL ZONE編集部）