STARGLOW、デビュー曲「Star Wish」初披露 “りょんりょん先生”も登場し約5000人が大熱狂
RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、21日に東京・ダイバーシティ東京 プラザのフェスティバル広場にて、デビューシングル「Star Wish」のリリース記念イベントを開催した。
【パフォーマンス写真】クールな表情でポーズを決めるSTARGROW
STARGLOWは、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から誕生したグループで、昨年9月22日に配信リリースされたプレデビュー曲「Moonchaser」も大きな注目を集めた。本イベントは、STARGLOWのデビューを祝う記念イベントで、昨年9月に開催された『BMSG FES’25』で初ライブ出演を果たした“お台場”の地での開催となった。
約5000人のファンが集まる中、開演前には、BMSGのオーディション番組でお馴染みの“りょんりょん先生”が前説的に登場し、会場を温めた。大歓声の中、STARGLOWが登場すると、「Moonchaser」「My Job」「Star Wish」の計3曲を披露。5人組の編成を生かしたキレの良いフォーメーションダンスとともに、堂々たるステージングで観客を魅了した。デビューシングル「Star Wish」は19日に配信リリースされ、きょう21日にCDが発売されたばかりで、「My Job」とあわせて初パフォーマンスとなった。
TAIKIは「Star Wish」で初めて挑戦したという裏声をバッチリと決め、ADAMはサビ前の印象的なフレーズも力強く決めた。GOICHIの低音ラップは「Star Wish」はもちろん、どの曲でもアクセントとなり、KANONの美声はここからの本格的な活動に大きな期待が募る響きを聴かせた。
完成されたパフォーマンスで終始魅了したRUIは、「デビューイベントでこんなに集まってくれるのは当たり前じゃない。感謝してがんばります」と感謝の思いを口にし、曲名にかけて“願いごと”を問われると、「ドームです。（願いではなく）叶いますけど」と力強くコメント。自信をのぞかせながらも、「謙虚に一歩一歩、進んでいきたい」と、あらためて全員が今後への決意を語った。
MCパートでは、“りょんりょん先生”をイジるなどリラックスした雰囲気に包まれ、緊張感の中にもほのぼのした空気感が漂うステージで魅了したSTARGLOW。グループは、初の単独イベントとなる『STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」』を、31日と2月1日に神奈川・横浜BUNTAIで開催することも決定している。
