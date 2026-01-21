Hi-Fi Un!cornが、メジャー1stアルバム『FIRST MOVE』を3月25日にリリースする。

今作には、TBSで放送中の火曜ドラマ『未来のムスコ』挿入歌としてGRe4N BOYZが楽曲提供した「SUPER DUPER」をはじめ、メジャー1stシングル「Beat it Beat it」、2ndシングル「Teenage Blue」など、メジャーデビュー以降のHi-Fi Un!cornの魅力が凝縮されている。さらに、メンバー全員が初参加して作詞した新曲3曲も収録。Hi-Fi Un!cornらしい前向きなメッセージとバンドとしての実力が堪能できる全10曲を収録予定だ。

今作は、“No More Practice. This Is the Game.”をテーマに、始まりの衝動、勝負の自覚、青春の不安と幻想、そして音楽への渇きまで、“スタート地点に立った青春”を疾走する5人の感情の振り幅を盛り込んでいる。詳細はHi-Fi Un!cornオフィシャルHPおよびアルバム特設ページを通して後日発表予定だ。

あわせて、新たなアーティスト写真を公開。これまでの爽やかなイメージとは一転し、夜の街を背景に成熟した姿と、力強い眼差しを見せている。

（文＝リアルサウンド編集部）