北欧サスペンス『白夜の連続殺人』、2月11日（水・祝）よりWOWOW日本初放送

アイスランドの人気小説を原作とする戦慄のクライムサスペンス『白夜の連続殺人』が、2月11日（水・祝）よりWOWOWにて日本初放送開始となる。

【2026年1月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプ … 【2026年1月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ

『白夜の連続殺人』とは？

「魔女遊戯」が邦訳されたアイスランドのベテラン女性作家イルサ・シグルザルドッティルの小説を、同国などの合作でドラマ化した北欧サスペンス。

アイスランドの首都レイキャビクの郊外にある一軒家で、夫妻が激しくけんかをした直後、侵入してきた人物に妻が風変わりな手口で惨殺される。以来、同じ手口による第2・第3の殺人事件が続く。警察は別の部署から異動したばかりのフルダル刑事を中心に、犯行現場で見つかった謎の“数列”、そして事件の一部を目撃した夫妻の幼い娘の記憶を鍵に捜査を進めるが…。

各話50分弱×全6話という構成で、長編ミステリー小説を読む感覚で楽しみたい。アイスランドの美しい自然や街並み、白夜の光景、それとは対照的な凄惨な殺人描写が印象的だ。フルダル役にドラマ『刑事アニタ 〜ブラックサンド殺人事件』のコルベイン・アルンビョルンソンが出演。

あらすじ

レイキャビクの郊外にある一軒家。夫妻のシグヴァルディとエリーサは金銭問題で激しく言い争い、幼い娘マルグレートは心配する。直後、家に侵入してきた人物はエリーサを惨殺してしまう。捜査責任者になったフルダル刑事が犯行現場に向かうと、おびえてベッドの下に隠れていたマルグレートを発見。マルグレートはベッドの下の隙間から犯行の一部を見ていたが、犯人の顔は見ていなかった。また、犯人は犯行現場に意味不明の数列が書かれたメモを残していた。

やがてマルグレートをケアすべく、児童心理学者フレイヤが到着するが彼女は前日の夜、フルダルとデートをしてともに一晩を過ごした関係だった。フルダルはまず、シグヴァルディが怪しいとにらむ。

WOWOWプレミアViaplayセレクション『白夜の連続殺人』はWOWOWにて2月11日（水・祝）より日本初放送。（第1話無料放送）。WOWOWオンデマンドにてアーカイブ配信あり。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.