『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6日本最速試写会が開催決定！

日本唯一のミステリードラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルは、世界的大ヒットのフレンチミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』最新シーズン6の独占日本初放送を記念し、第1話の日本最速試写会を2月16日（月）に開催することになった。

衝撃的なクリフハンガーに続く展開とは？

2019年よりフランスで放送される本作は、論理派のアストリッドと猪突猛進型のラファエルという正反対の性格の女性二人が、お互いにないものを補いながら難事件を解決していくミステリードラマ。日本では2021年にミステリーチャンネルが初放送して以来、海外ドラマファンの枠を超えて幅広い層から絶大な支持を集めてきた。世界140の国と地域で販売されている本作は、第22回ユニフランスTV輸出アワード フィクション部門を受賞。フランスのテレビ輸出収益はフィクション作品を中心に近年顕著に伸びてきており、性別、世代、国民性を超えて世界中で共感を呼ぶ『アストリッドとラファエル』が大きく牽引している。

シーズン5のラストは、アストリッドとテツオの結婚式でラファエルが毒殺されそうになるという衝撃的なクリフハンガーで幕を閉じた。迎える新シーズン、この未曾有の出来事がアストリッドとラファエルの関係にどのような影響を及ぼすのか？ そして、彼女たちの前に立ちはだかる新たな難事件とは…？ 日本最速となる待望のシーズン6幕開けをお見逃しなく！

『アストリッドとラファエル』シーズン6第1話 試写会概要

＜『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』日本最速！最新シーズン6 第1話試写会＞

【日時】2026年2月16日（月）18：30開場 19：00開映

【会場】IMAGICA 第1試写室

【住所】東京都港区海岸1-14-2

【募集人数】100名様

【応募条件】ミステリーチャンネル倶楽部会員のご登録（既存・新規対象 ＊登録無料）

【応募受付期間】1月21日（水）〜2月3日（火）

【主催】ミステリーチャンネル

【応募先】https://livepocket.jp/e/mysterych20260216

※LivePocketでのご応募となります。

▼ミステリーチャンネル倶楽部（メールマガジン）ご登録はこちら

https://www.mystery.co.jp/mailmagazine/

【シーズン6第1話 あらすじ】

指輪に仕掛けられた神経剤の影響を受けたラファエルが入院中、幽霊ハンターで人気の配信グループの一員が自宅で大きなピアノに押しつぶされて死亡しているのが発見された。アストリッドは病室のラファエルと一緒に捜査に参加することに。超常現象やそれを使った詐欺の疑いとともに、謎の霊能者オーディンが捜査線上に浮上するが、その正体はなかなか掴めない。

『アストリッドとラファエル』シーズン6 放送情報＆あらすじ

シーズン6（字幕版／全8話）…2月23日（月・祝）16：00より一挙放送

★シーズン1＆2（字幕版）…2月21日（土）6：00スタート

★シーズン3＆4（字幕版）…2月22日（日）6：00スタート

★シーズン5（字幕版）…2月23日（月・祝）6：00スタート

几帳面で論理的なアストリッドと、思いついたら猪突猛進のちょっとガサツだけど大らかなラファエル。正反対の二人がお互いの足りない部分を補い合い協力し合うことで事件を解決していくフランス発ミステリー！ 最新シーズン6では、超常現象、アフリカの呪物、数学理論、謎に満ちた悪魔の儀式に関連する事件など、これまで以上に謎めいた新たな事件に挑んでいく。また二人の私生活にも新たな局面が訪れる。シーズン5のラストで、アストリッドとテツオの結婚式で毒殺されそうになったラファエル。この未曾有の出来事がアストリッドとラファエルの関係にどのような影響を及ぼすのか？ さらに、アストリッドはテツオの隠された秘密に直面する。

