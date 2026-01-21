『ゲーム・オブ・スローンズ』ソフィー・ターナーの新作ドラマ『スティール』配信開始

『ゲーム・オブ・スローンズ』のサンサ・スターク役で知られるソフィー・ターナーが主演を務める新作ドラマ『スティール』（全6話）がAmazon Prime Videoにて本日1月21日（水）より独占配信スタート。

世紀の強盗事件を描くスリラー

投資会社「ロックミル・キャピタル」で働くザラの平凡な一日は、オフィスに武装した強盗が押し入ったことで一変する。彼女と親友のルークは、彼らの理不尽な要求を実行するよう命じられたのだ。

奪われたのは、一般市民から集められた数十億ポンドもの年金。一体誰が、何のためにこれほど莫大な資産を狙ったのか？ 捜査に乗り出したリース警部は、事件の背後に隠された巨大な陰謀を追う。しかし、彼自身もギャンブル依存症という問題を抱えており、自らの金銭トラブルと戦いながら、嘘と裏切りが渦巻く危険な捜査へと足を踏み入れていく。

主人公のザラをソフィーが演じ、ルークをアーチー・マデクウィ（『SEE 〜暗闇の世界〜』）、リース警部をジェイコブ・フォーチュン＝ロイド（『クイーンズ・ギャンビット』）が演じる。

他には、アンドリュー・ハワード（『ペリー・メイスン』）、ジョナサン・スリンガー（『バッド・ローン 借りすぎた女たち』）、エリー・ジェームズ（『ウィンター・キング：アーサー王物語』）、タラ・サマーズ（『マダム・セクレタリー』）らが出演。

クリエイターは、ソティリス・ニクラス（『Cafe 404（原題）』）が務め、サム・ミラー（『モスクワの伯爵』）とヘティ・マクドナルド（『フォーティチュード／極寒の殺人鬼』）が監督を務める。

（海外ドラマNAVI）

