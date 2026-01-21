Netflix期待の新作フィギュアスケートドラマ『氷上に咲け』とは？

Netflix製作による期待の新作YAドラマ『氷上に咲け』の配信開始日が迫っている。どんな作品なのか、あらすじやキャスト、見どころを紹介しよう。

Netflixドラマ『氷上に咲け』とは？

『氷上に咲け』は、ジェニファー・ヤコペッリの小説「Finding Her Edge（原題）」を原作に、ジェーン・オースティンの古典小説「説得」にもインスパイアされたシリーズ。

物語の主人公は、フィギュアスケート界の名家で次女として育ったアドリアナ・ルッソ。かつてルッソ家は成功を収めていたが、アイスリンクでは財政難に陥っている。情熱を少し失いかけているアドリアナは世界選手権に向けたトレーニングを開始し、厳しい練習に打ち込む中で、自信過剰なプレイボーイ気質の新パートナー、ブレイデンと、過去のパートナーで初恋の相手フレディとの三角関係に巻き込まれていく。

ブレイデンとアドリアナは、知名度を上げてスポンサーを獲得するために恋人同士のふりをするが、彼女はまだフレディに対して未練が残っている。彼女は、一族のスケート王朝を守るという重圧と勝利への渇望、そして二人の男性に対する揺れ動く気持ちの間で葛藤することになる。偽りの感情は本物の愛へと変わるのか？ それとも彼女は、初恋の相手のもとへと再び氷上を滑り戻るのか？ さらに、フレディが新たなパートナーとともにリンクに立ったとき、何が起こるのだろうか？

Amazonドラマ『私たちの青い夏』やNetflixの『マイライフ with ウォルターボーイズ』など、三角関係が描かれる青春ドラマが好きな人には見逃せないシリーズとなりそうだ。

『氷上に咲け』キャスト

アドリアナ役で主演するのは、Amazonドラマ『ガマシュ警部 スリー・パインズ村の事件簿』や、映画『The Exchange（原題）』などに出演しているマデリン・キーズ。Amazon青春ドラマ『ライアーズ 私たちのウソ』などに出演しているケイル・アンブロジクがブレイデン・エリオット役を演じ、フレディ・オコンネル役には、ドラマ『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』などのオリー・アトキンスがキャスティングされている。

フレディの新パートナー、ライリー・モンロー役を『アンブレラ・アカデミー』のミリー・デイヴィス、アドリアナの姉妹エリスとマリア役で、それぞれ『オーバーコンペンセイト 〜イケメン男子の自分探し〜』のアレクサンドラ・ビートン、『アンという名の少女』のアリス・マラーホフが出演する。

配信情報『氷上に咲け』

Netflix期待の新作YAドラマ『氷上に咲け』は、1月22日（木）よりNetflixで独占配信スタート。（海外ドラマNAVI）

