磐田がMF倍井謙の期限付き移籍契約解除を発表…レンタル延長から一転、海外移籍へ

ジュビロ磐田は21日、名古屋グランパスから期限付き移籍加入中のMF倍井謙について、期限付き移籍契約を両クラブ合意の上で解除したことを発表した。



今月5日に両クラブから期限付き移籍期間の延長が発表された倍井。しかし、海外クラブへの移籍に向けた準備のため、延長発表から16日後という異例のタイミングで期限付き移籍契約が解除されることとなった。



倍井は2001年4月4日生まれの現在24歳で、ジュニアユース年代から名古屋の下部組織に在籍。関西学院大学在学中の2023年5月にトップチームデビューを飾ると、翌年2月に正式入団を果たした。磐田にレンタル加入した昨シーズンは公式戦45試合に出場するなど中心選手として活躍。明治安田J2リーグでは全38試合出場6ゴール3アシストという成績を残し、優秀選手賞を受賞した。