²ÏÌî¹§ÂÁ¡ÖÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡×²¬»³¤Ø¡Ä¡È»³¸ý¤Î»êÊõ¡É¤¬J1½éÄ©Àï¡Ö¥ì¥Î¥Õ¥¡¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×
¡¡±¦Â¤Ç¤â¡¢º¸Â¤Ç¤â¡¢Æ¬¤Ç¤â¨¡¨¡¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤ÎÃÈ¤«¤µ¤¬Éº¤¦1·î¤ÎµÜºê¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê·Á¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£2026Ç¯¤è¤ê¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²ÏÌî¹§ÂÁ¤À¡£
¡¡»³¸ý¸©¼þÆî»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢U-12¤«¤é»³¸ý¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¡£U-15¡¢U-18¤È¾º³Ê¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤Ê¤¬¤é16ºÐ11¥«·î17Æü¤ÇJ2ºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯8·î¤ËÅö»þ16ºÐ¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Èô¤Óµé¤Ç¿Ê¤ó¤ÀJ¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¼«¿È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏJ2¤Ç32»î¹ç½Ð¾ì8¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢U-12¤«¤éÌó12Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»³¸ý¤òÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢AÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÌ´¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÜÀÒ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê»Ï¤á¤¿»þ¤«¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¤âÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¡£¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¸Î¶¿¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤òJ3¤Ë¹ß³Ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¹ß³Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ò¶¯¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÂ¨·è¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯½Ï¹Í¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤ë½ã¿è¤Ê¸þ¾å¿´¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤ÏJ1¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£½é¤á¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Àµ²ò¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òÀµ²ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ä¥×¥ì¡¼¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÈóÆñ¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿»³¸ý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹§ÂÁ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¡ÖÌ¾¤ò¾å¤²¤Æ¤³¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¥ì¥Î¥Õ¥¡¤Ë¤¹¤´¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë±³¤Ï¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆÎÉ¤¤Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥ì¥Î¥Õ¥¡¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¿²¬»³¤Ç³§¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤µ¤é¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡£²¬»³¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¶¯ÅÙ¤Î¹â¤µ¤À¡£Á°Àþ¤«¤é·ã¤·¤¯¥×¥ì¥¹¤ò³Ý¤±¡¢µåºÝ¤ÇÁê¼ê¤È·ã¤·¤¯Æ®¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¡¢¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÎÏ¶¯¤¯¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò½Ð¾ì»þ´Ö¤Ç²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡2·î6Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï¾º¹ß³Ê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÌÚ»³Î´Ç·´ÆÆÄ¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¾¡¤Á¼è¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ëÅ¯³Ø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢U-15¤«¤éU-20¤Þ¤ÇÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿22ºÐ¤Î²ÏÌî¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½Ð¾ì¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÏ¤ß¼è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÌÚ»³´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¶¯ÅÙ¤ò¡¢´ð½à°Ê¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÇÈ¯´ø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡º¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¡¢º¸¤Ò¤¶Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¡¢ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¡¢³°Â¦È¾·îÈÄÃÇÎö¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿²ÏÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤ÏÁ´¤¯°à½Ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç¤¤Ê¥±¥¬¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Þ¤º²¬»³¤ËÍè¤Æ¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡£Íê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÍê¤Ã¤Æ¡¢²¬»³¤Î¶¯ÅÙ¤ò¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯ÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤º¤Ï¿ÈÂÎ¤Ç´·¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»³¸ý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÎÉ¤¤ÃÎ¤é¤»¤òÆÏ¤±¡¢²¬»³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢J1¤Ç°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¹¾ºäÇ¤¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£·èÄêÎÏ¤â¸Ä¿Í¤Îµ»½Ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÇØÈÖ¹æ40¤Ï¡¢²¬»³¤ÇÀ®¸ù¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÀÅÀ¤Ï¡¢»î¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤«¤é¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÎý½¬¤Ç¤Î¡Ë¤½¤Î1ËÜ¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î1ËÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Ìî¿´¤È´¶¼Õ¤ò·È¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡È»³¸ý¤Î»êÊõ¡É¤¬¡¢¡È²¬»³¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¸×»ëâ¾¡¹¤È³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¡¢¤½¤·¤ÆJ1½é¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÆñÇÈÂóÌ¤
