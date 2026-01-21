「彼が全試合観戦したら優勝だ」「私たちにはあなたのオーラが必要」超大物が“マドリー帰還”でファン大興奮！写真の背景が物凄い！
“超大物”も現地でゴールラッシュを見届けたようだ。
現地１月20日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、アルバロ・アルベロア新監督が率いるレアル・マドリーが、南野拓実（怪我で離脱中）が所属するモナコと本拠地サンティアゴ・ベルナベウで対戦。序盤にキリアン・エムバペが奪った２発を皮切りに得点を重ね、６−１で大勝した。
この試合後、昨季までマドリーを率い、現在はブラジル代表の監督を務めるカルロ・アンチェロッティがXを更新。アルベロア体制初勝利を挙げた３日前のレバンテ戦（２−０、ラ・リーガ第17節）に続き、モナコ戦もベルナベウで観戦したことを報告した。
３度のCL制覇をはじめ、白い巨人に数々のタイトルをもたらしたイタリア人指揮官は、ずらりと並ぶCLのトロフィー、通称ビッグイヤーを背景に撮った写真を公開。そしてスペイン語で次のように綴った。
「Vaya noche de Champions en el Bernabéu. Gracias a todos los madridistas por su cariñoso recibimiento. Suerte en lo que queda de temporada y Hala Madrid!（ベルナベウで素晴らしいチャンピオンズリーグの夜を過ごした。マドリディスタのみんな、温かい歓迎をありがとう。残りのシーズンも頑張って。マドリー万歳！」
この投稿は大きな注目を集め、「魔術師がベルナベウを訪れ、魔法が戻ってきた」「試合の度にあなた専用のVIP席を用意しないと」「もし彼が全試合観戦したら、我々は優勝するだろう」「サッカー界最高の監督」「私たちにはあなたのオーラが必要だ」といったコメントが続々と寄せられている。
なお、アンチェロッティの後任として監督に就任したシャビ・アロンソは、選手との不和などの憶測が飛び交うなか、今月12日に解任された。先達のアンチェロッティは、古巣の人事に何を思うのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】荘厳そのもの！スーパーレジェンドが帰還を報告
現地１月20日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節で、アルバロ・アルベロア新監督が率いるレアル・マドリーが、南野拓実（怪我で離脱中）が所属するモナコと本拠地サンティアゴ・ベルナベウで対戦。序盤にキリアン・エムバペが奪った２発を皮切りに得点を重ね、６−１で大勝した。
この試合後、昨季までマドリーを率い、現在はブラジル代表の監督を務めるカルロ・アンチェロッティがXを更新。アルベロア体制初勝利を挙げた３日前のレバンテ戦（２−０、ラ・リーガ第17節）に続き、モナコ戦もベルナベウで観戦したことを報告した。
３度のCL制覇をはじめ、白い巨人に数々のタイトルをもたらしたイタリア人指揮官は、ずらりと並ぶCLのトロフィー、通称ビッグイヤーを背景に撮った写真を公開。そしてスペイン語で次のように綴った。
この投稿は大きな注目を集め、「魔術師がベルナベウを訪れ、魔法が戻ってきた」「試合の度にあなた専用のVIP席を用意しないと」「もし彼が全試合観戦したら、我々は優勝するだろう」「サッカー界最高の監督」「私たちにはあなたのオーラが必要だ」といったコメントが続々と寄せられている。
なお、アンチェロッティの後任として監督に就任したシャビ・アロンソは、選手との不和などの憶測が飛び交うなか、今月12日に解任された。先達のアンチェロッティは、古巣の人事に何を思うのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】荘厳そのもの！スーパーレジェンドが帰還を報告