指摘があったのは姶良市の帖佐中学校です。（内田直之キャスター）「多くの生徒が利用するトイレがこちらです。女子トイレですが、入口にドアはありません。中が見えないように目隠し。暖簾がかけられ一定の配慮がされている状態です」一方の男子トイレは…（姉・卒業生）「男子トイレのドアが無くて、友達とは見えるよね…。やばいよねと言ってました」（妹・在校生）「ドアが無くても、仕切りぐらいはちゃんとつけて欲しい」学校長に聞くと…（内田直之キャスター）「暖簾だけで十分、プライバシーは配慮できると考える？」（帖佐中学校・田島正晴校長）「うーん。中を注視してみれば、やはり良くない部分があります。そこは、お互いに配慮しながら生活していると思う」姶良市の小中学校でトイレの入口に扉がないのは10校、もう1つの中学校は重富中学です。（内田直之キャスター）「重富中学校のトイレでは、独自の工夫が行われています。暖簾がかけられその奥には衝立を置いています」できる範囲での工夫がされていました。そもそもなぜ、扉がないのか？その理由を探るため姶良市の教育委員会を訪ねました。（姶良市教育委員会教育総務課・留野 真一課長）「管理上、短い休み時間に、たくさんの生徒が使いやすいように外したのではないかというのが1つの推測。中学校の非行の問題、いじめの問題、扉があると密室な空間になる。そういった懸念で外した可能性があると考える」改善はできないか？教育委員会に相談すると…（姶良市教育委員会教育総務課・留野 真一課長）「まずは学校現場の要望、意見をしっかり把握して対応できればと思ってます。やはり、同じ状態にすることが一番いい。教育委員会として調査したい」放送から半年――。改善の見通しが立ったとの情報を受け再び、訪ねました。（内田直之キャスター）「その後、調査の進捗具合はいかがでしょうか？」（姶良市教育委員会教育総務課・留野真一課長）「夏休みの後半から2学期にかけて学校を訪問し色々確認してきました。男子トイレの方が廊下からストレートに見える。改善を図っていかなければいけないと思ったところです」要望のあった中学校2校について改善する方針を固めたということです。（姶良市教育委員会教育総務課・留野課長）「目隠しになるような形で何らかの対応をしていきたいと考えています。時期については、今年の春休み、次の夏休み。休み期間を利用して何らかの改修を行いたいと思います」新たな壁をつくるか、ドアを取り付けるか費用対効果を見ながら判断するということです。情報を提供してくれた家族に伝えると…（保護者）「よかったです。子供たちが言っても無駄でしょうと思わないで学校生活を送れる。ドアをつけようかなと学校も教育委員会も考えてくれたのがよかったな」一方、放送では鹿児島市の現状も伝えました。鹿児島市立の小中学校で廊下から中が見えるつくりのトイレがあるのは20校です。鹿児島市教育委員会施設課の責任者は「各学校を調査して現場を確認し改善の必要があれば対応を検討したい」としました。きのう、進捗を確認すると「現在、半分程度の調査を行っていて今月中にも終えたい」とのことでした。子どもたちが勇気を出して声を上げたことで改善に向かったのが本当に良かったと思います。フットワーク軽く、対応してくださった姶良市教育委員会のみなさん、ありがとうございました。鹿児島市も丁寧に聞き取りを行っているということでした。今後の動きに注目です。