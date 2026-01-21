結婚を予定しているカップルや、新婚夫婦が飲食店などで特典を受けられる取り組みが、長崎市とその周辺で始まりました。

長崎市と長与町・時津町で始まったのは『ながさきカップル応援パスポート』です。

1年以内に結婚予定のカップルや、結婚して2年以内の夫婦が対象で、登録すると、協賛の店舗で商品の割引やプレゼントなどの優待が受けられます。

長崎スタジアムシティでは、ブルワリーで食事をするとビールが1人1杯ずつサービスされるほか、スポーツエンターテインメント施設の利用料金が10％割り引きに。

結婚を控えたカップル向けに、挙式費用の優待なども用意されているということです。

（利用した夫婦）

「結婚にあたって、お金がかかることがたくさんあるので、こういう制度は助かる」

（利用した夫婦）

「衣装代や挙式費用がだんだん高くなっていったので、こういう制度があると、安心して(結婚式を)挙げられるのでは(と思う)」

（長崎市長崎創生推進室 森 恒基さん）

「婚姻数や出生数の減少があるので、長崎市が “まち全体で結婚を応援している” ということが伝わればいい」

市によりますと、長崎市と長与町・時津町で、20あまりの事業者が協賛していて、パスポートは、結婚予定日や結婚した日から2年後まで利用できるということです。