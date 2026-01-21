今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年1月22日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


礼儀作法や品格が運を左右しそう。紳士・淑女として振る舞って。

11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


家族に対して反感を持ちそう。家の中で孤立しないように。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


孤独日。でも友人とじっくり話せば親交が深まる暗示も。

9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


周囲の打算を感じてウンザリするかも。でも親友だけは信じよう。

8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


ストレスが増加中。友達との食事会で交流すると発散効果が。

7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


美しいものがハッピーのカギ。光る石か花を身近に置こう。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


気配り精神が吉。優しさで誰からも信用される日に。

5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


ありのままのあなたが好印象に。気取った態度は避けよう。

4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


目上の人に反発を覚えそう。でも顔に出すと面倒なことに……。

3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


外交的な気分の1日に。でも少し気疲れしやすいので注意を。

2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


夢やロマンを持ち続ける気持ちを大切にすると、幸運到来！

1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


努力が形になりそう。レポートは最後の詰めまで確実に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)