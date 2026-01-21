2026年1月22日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
礼儀作法や品格が運を左右しそう。紳士・淑女として振る舞って。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
家族に対して反感を持ちそう。家の中で孤立しないように。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
孤独日。でも友人とじっくり話せば親交が深まる暗示も。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
周囲の打算を感じてウンザリするかも。でも親友だけは信じよう。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ストレスが増加中。友達との食事会で交流すると発散効果が。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
美しいものがハッピーのカギ。光る石か花を身近に置こう。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
気配り精神が吉。優しさで誰からも信用される日に。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ありのままのあなたが好印象に。気取った態度は避けよう。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
目上の人に反発を覚えそう。でも顔に出すと面倒なことに……。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
外交的な気分の1日に。でも少し気疲れしやすいので注意を。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
夢やロマンを持ち続ける気持ちを大切にすると、幸運到来！
1位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
努力が形になりそう。レポートは最後の詰めまで確実に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)